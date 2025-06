Netflix werkt met NASA samen om raketlanceringen uit te zenden

NASA heeft zijn eigen streamingdienst, maar het heeft besloten om in samenwerking met Netflix te zorgen dat meer mensen raketlanceringen en ruimtewandelingen zullen gaan kijken. Het wordt ze straks namelijk gewoon aangeboden op de rode N, waardoor ze niet hoeven uit te wijken naar NASA+.

Raketlanceringen op Netflix

Raketlanceringen kun je straks dus gewoon bekijken op Netflix. Netflix doet al langer dingen met live uitzendingen. Denk aan worstelen, de talkshow van John Mulaney en de wat in het water gevallen reunie-aflevering van Love is Blind. Straks komt daar dus een live evenement bij in de vorm van belangrijke lanceringen vanuit NASA.

Er wordt nog niet gezegd wat de eerste uitzending zal zijn of wanneer die plaatsvindt, maar wel komt er meer content van NASA+ naar de streamingdienst, waaronder live beelden van de Aarde vanaf het International Space Station. Dat klinkt toch een stuk leuker dan het gemiddelde haardvuur op de streamingdienst.

NASA-streamingdienst

Netflix heeft natuurlijk een gigantisch publiek en dat heeft de streamingdienst van de ruimteorganisatie bij lange na niet. Het kan een goed visitekaartje voor de ruimteorganisatie zijn. NASA+ bestaat daarnaast nog steeds, mocht je geen Netflix-account hebben. Daar kun je ook diezelfde content vinden (er is ook een app van, naast dat het via de website beschikbaar is).