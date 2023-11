​NASA & Chill: streamingdienst NASA+ is online

Houston, we have a.. streamingidenst. NASA heeft zijn eigen streamingplatform NASA+ online gezet. Je kunt het op allerlei verschillende platforms kijken en je ziet er onder andere lanceringen, documentaires en zelfs producties die een Emmy hebben gewonnen.bblad Watch).

3...2...1... We have LIFTOFF of our new streaming service, NASA+ https://t.co/EuPGk4Yfo6 No subscription required No ads. No cost. Family friendly! Emmy-winning live shows Original series Available on major platforms, including Apple TV, Roku, iOS, Android & the NASA app. pic.twitter.com/haxD3ke6es

Gratis streamingdienst

Het leuke aan deze streamingdienst, die met zijn naam natuurlijk een knipoog is naar Discovery+ en Disney+, dat is dat het gratis en zonder abonnement te gebruiken is. Je kunt bijvoorbeeld gewoon naar plus.nasa.gov gaan, its aanklikken en gaan kijken. Het is ook wereldwijd beschikbaar op Roku, Apple TV, naast dat er een iOS-app en een Android-app is, of nou ja, het geïntegreerd in de NASA-app. Het wordt je dus heel makkelijk gemaakt om te kijken.

"We brengen de ruimte op aanvraag en binnen handbereik met NASA's nieuwe streamingplatform," zei Marc Etkind, NASA associate administrator van het Office of Communications, in een verklaring. "Het transformeren van onze digitale aanwezigheid zal ons helpen om beter de verhalen te vertellen over hoe NASA het onbekende in lucht en ruimte verkent, inspireert door ontdekkingen en innoveert ten voordele van de mensheid."