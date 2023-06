NASA maakt een pratend AI-ruimtestation

Larissa Suzuki aan The Guardian. "Het plan is om een niveau te bereiken waarmee we een interessant gesprek kunnen met kunstmatige intelligentie." Ze hoopt dat ze met ons en semi uit zichzelf bevindingen en conclusies uit het sterrenstelsel met ons gaan delen.

Het gaat daarbij om Ai-bot zoals ChatGPT die problemen kan helpen oplossen waar de astronauten tegenaan lopen. Het is de bedoeling dat deze AI zijn debuut maakt in het nieuwe ruimtestation Lunar Gateway waar NASA mee bezig is. Het idee is dat je met de AI praat zoals je ook met een mens zou praten, dus niet zo robotisch, maar juist heel natuurlijk. Alsof het de collega-astronaut is.

Machine learning

Het is niet alleen AI, maar ook AI dat een rol moet spelen. Het handige daaraan is dat dat ook offline werkt om op die manier ook in de ruimte waar niet altijd bereik is toch intelligentie te hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld de robots die op een planeet allerlei bevindingen doen dat meteen checken, in plaats van dat ze moeten wachten tot er bereik is met aarde.

Misschien is het, kijkend naar 2021: A Space Oddyssey, niet altijd ideaal om bepaalde zaken aan een robot over te laten, maar tegelijkertijd kan het ook een levensreddend middel zijn en het is duidelijk dat NASA voor die laatste optie kiest.