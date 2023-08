Nederland krijgt een geavanceerde brandstofcelfabriek

Waterstof is een belangrijk alternatief, of beter gezegd, aanvullende brandstof op weg naar het compleet uitfaseren van fossiele brandstoffen. Het Delftse zepp.solutions, gespecialiseerd in waterstof-brandstofceltechnologie, start binnenkort met de bouw van een fabriek voor de productie van brandstofcelsystemen. Het bedrijf heeft daarvoor onder andere bijna 2 miljoen euro subsidie ontvangen van het Europese Just Transition Fund (JTF).

Waterstof brandstofcelmodules

De fabriek, die zo’n 100 banen oplevert, zal worden gebouwd in de regio Groot-Rijnmond en moet zepp.solutions verder vooruit stuwen als een van de leiders in de Europese waterstofsector. De regio heeft al geruime tijd de ambitie om uit te groeien tot de Europese waterstofhub. Met de komst van de nieuwe fabriek kan zepp.solutions de productie van waterstof brandsfcelmodules op te schalen naar 1.000 systemen per jaar.

"We zijn blij en trots dat deze belangrijke subsidie van het Just Transition Fund aan ons is toegewezen. Dit is een belangrijke stap in het opzetten van een state-of-the-art productiefaciliteit voor onze brandstofcelsystemen”, vertelt Jonas Brendelberger, medeoprichter van zepp.solutions.