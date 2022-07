NASA's hitteschild voor Mars mag worden getest in de ruimte

Je zou denken dat een hitteschild wat voorbarig is op een planeet waar het gemiddeld -63 graden Celsius is, maar NASA is er toch echt mee bezig. De Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator is bedoeld om ons veilig en wel op Mars te krijgen. Misschien sneller dan je zou denken: mogelijk kunnen we in 2040 al naar de rode planeet.

Deze Decelerator is niet bedoeld als ruimtevaartuig om ons te verplaatsen, hij is er om te zorgen dat de ruimtevaartuigen de atmosfeer van Mars in kunnen komen. Die is namelijk flinterdun en biedt niet zo'n dikke beschermlaag als we op aarde kennen.