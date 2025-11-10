NASA’s eerste marsmissie in 5 jaar lanceert later door slecht weer

Gold en Blue

Het doel van de sondes is om de planeet in beeld te brengen. Ze heten Gold en Blue, wat samenhangt met de kleuren van de Universiteit van Californië. Ze hebben een jaar om het gebied te ontdekken waar de aantrekking tussen de aarde en de zon exact perfect is. Mars heeft namelijk vrij veel last van zonnewinden, die wij kennen van voornamelijk het ‘noorderlicht’ dat dan in Nederland te zien is.

Zonnewinden zouden er op mars voor zorgen dat de atmosfeer zo dun is. Vroeger zou dat mogelijk anders zijn geweest, waardoor er toen water (en dus leven) op de planeet moet zijn geweest. Die sondes moeten met hun 3D-blik op Mars laten zien of die analyse klopt.

Shutdown van de Amerikaanse overheid

NASA heeft momenteel grote problemen met de Amerikaanse overheid, die niet alleen zorgt voor veel minder budget, maar ook nog in een shutdown zit, waardoor bijna alle diensten van de Amerikaanse overheid nu stilliggen. Zo’n 1,4 miljoen medewerkers krijgen hierdoor geen geld meer. Deze shutdown is het langst tot nu toe en er lijkt nog geen einde aan te komen.

Bovendien wil Trump sowieso flink bezuinigen op overheidsdiensten, dus dit is waarschijnlijk vooral een voorbode en niet zomaar een conflict. In ieder geval heeft Amerika’s grootste ruimteorganisatie er last van, maar gelukkig kost deze missie maar 80 miljoen dollar. Meestal zijn missies eerder 500 tot 700 miljoen dollar.