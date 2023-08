NASA: juli was heetste maand, komt door klimaatverandering

We hebben het zelf in Nederland niet zo hevig gemerkt als andere landen, want onze zomer verdient niet bepaald een hoog cijfer als het gaat om zon, maar juli was voor de aarde als geheel de heetste maand die ooit is vastgelegd. Het vastleggen begon al in 1880. NASA geeft aan dat de hittegolven waar onder andere Noord-Amerika en Europa mee kampten praktisch onmogelijk zouden zijn zonder klimaatverandering, blijkt uit onderzoek van World Weather Attribution (WWA).

NASA confirms: this July was the hottest month on record. https://t.co/gzu9vPoraT Our record starts in 1880, when consistent global recordkeeping became possible. It shows an undeniable pattern of increasing global temperatures, primarily from human emissions of carbon dioxide. pic.twitter.com/YqTfn9BMuX

NASA gaat overduidelijk mee met het onderzoek van WWA, al doet het dat wel op een wat vreemde manier. Zo quote het eerst Ali Zaidi, nationaal klimaatadviseur van het Witte Huis: "Sinds dag één heeft president Biden de klimaatcrisis behandeld als de existentiële bedreiging van onze tijd. Tegen de achtergrond van recordhoge temperaturen, bosbranden en overstromingen plaatst de analyse van NASA de urgentie van het leiderschap van president Biden op klimaatgebied in de juiste context. Van het veiligstellen van de Inflation Reduction Act, de grootste klimaatinvestering in de geschiedenis, tot het inroepen van de Defense Production Act om de binnenlandse productie van schone energie te stimuleren, tot het versterken van de klimaatbestendigheid in gemeenschappen in het hele land, president Biden maakt de meest ambitieuze klimaatagenda in de geschiedenis waar."

Juli 2023 was 0,24 graden Celsius warmer dan elke andere juli die NASA ooit heeft vastgelegd. Het was in totaal zelfs 1,18 graden Celsius warmer dan de gemiddelde juli tussen 1951 en 1980. Volgens NASA is een ‘normaal’ van temperatuur iets dat vormt door dertig jaar. Het moge duidelijk zijn dat de temperatuursveranderingen die nu worden waargenomen wat minder normaal zijn. Op de kaart hierboven zie je aangegeven welke abnormaliteiten er zoal zijn waargenomen in juli.

July 2023 was the hottest month on record, according to our global temperature analysis. Overall, July was 0.43°F (0.24°C) warmer than any other July in @NASAEarth 's record, and it's likely due to human activity. Details: https://t.co/2DTIfL8S1Q pic.twitter.com/qs8YPnVx1y

Heetste juli ooit



Het lijkt meer een reclamepraatje voor de dingen die de Amerikaanse president doet, dan dat het een alarmerend bericht is over de gevaarlijke verandering van ons klimaat. Biden zegt vaak het een en doet het ander doet. Kijk naar het boren naar olie, waarvan hij heeft gezegd dat dit niet meer zou gebeuren op federaal land, maar vervolgens het Willow-olieproject in Alaska goedkeurt. Dit project produceert in zijn eentje al genoeg broeikasgassen om bijna alle klimaatvoordelen teniet te doen van die zojuist genoemde Inflation Reduction Act. En dan is er nog de olie- en gaswinning in de Golf van Mexico: oke, minder ‘eigen’ land, maar dit belooft extreem veel koolstof de atmosfeer in te duwen: het gebied is groter dan Italië.

Gelukkig laat NASA de Biden-praat daarna los en komt het terzake: "NASA-gegevens bevestigen wat miljarden mensen over de hele wereld letterlijk voelden: de temperaturen in juli 2023 maakten het de warmste maand ooit. In elke uithoek van het land ervaren Amerikanen op dit moment aan den lijve de gevolgen van de klimaatcrisis, wat de urgentie van de historische klimaatagenda van president Biden onderstreept. De wetenschap is duidelijk. We moeten nu handelen om onze gemeenschappen en onze planeet te beschermen; het is het enige dat we hebben."