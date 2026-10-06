De Amerikaanse president Donald Trump heeft onlangs de naam van AI – oftewel Artificial Intelligence – veranderd naar ‘Super Intelligence’. Een opvallende bijkomstigheid is dat er nu een enorme run is op si.-domeinnamen.

In september kondigde Trump aan dat de Verenigde Staten AI zou hernoemen naar Super Intelligence, kortweg SI. Alle federale overheidsinstanties van het land worden verplicht voortaan deze term te gebruiken in plaats van AI.

De reden van de naamswijziging: volgens Trump heeft AI-technologie geen ‘artificiële’ vorm meer, maar is het een echte, superieure intelligentie. Artificiële intelligentie zou het idee geven dat het “nep” is. Aldus Trump: “Het is niet nep. Het is juist geweldig.” Hier werd zelfs een akkoord voor ondertekend, en grote namen uit de techindustrie, waaronder Elon Musk, waren daarbij betrokken. Sterker nog: Musk gaat zijn bedrijf SpaceXAI zelfs hernoemen naar SpaceXSI.

Toenemende populariteit van .si-extensie

Je kunt van alles vinden van deze opmerkelijke naamswijziging – en in de rest van de wereld houden we tot dusver gewoon lekker AI aan – maar de wijziging heeft wel échte gevolgen in de wereld, zo blijkt nu.

TechCrunch meldt namelijk van webhostbedrijf Hostinger gehoord te hebben dat .si nu de één na populairste extensie is na .com. Er is dus een enorme run op url’s die eindigen op .si, omdat dit de afkorting is van Super Intelligence.

Toevallig is .si ook de belangrijkste extensie van het land Slovenië. Aangezien iedereen ter wereld url’s met deze extensie kan kopen – je hoeft er niet eens voor in het land te wonen – gebeurt dit nu dan ook massaal. Sinds de Amerikaanse naamswijziging van AI naar SI worden er dagelijks in Slovenië meer dan 10.000 domeinnamen met een .si-extensie geregistreerd.

Een bijzonder gekke ontwikkeling is dit niet: bedrijven spelen massaal in op de nieuwe term Super Intelligence die dankzij Trump wereldwijd in de spotlight staat. Ook reguliere mensen kopen url’s met de extensies op, in de hoop dat ze die later met flink wat winst kunnen doorverkopen aan bedrijven.

Super Intelligence Force

Trump kondigde afgelopen zondag ook zijn ‘Super Intelligence Force’ aan. Dit team moet bestaan uit hoogbegaafd personeel dat de mogelijke gevaren en voordelen van AI – sorry, SI – vastlegt. Daarbij is er in de VS ook angst dat de Verenigde Staten achter gaat lopen op concurrerende tech uit landen als China, en daar moet deze groep ook voor waken.

Geen superintelligentie