​Microsoft kan moeilijk vernieuwen dankzij zijn fanatieke fanbase

Windows 11 is nu al een tijdje op de markt en daarin zien we vooral veel vernieuwingen qua ‘motor’ en qua uiterlijk. Microsoft kruipt hiermee dichter tegen de look en feel van Apple aan, maar ook weer niet zo erg dat het een exacte kopie lijkt. Het is voor Microsoft niet altijd makkelijk om te vernieuwen. Dit is waarom.

Dat internet wordt niks

Wist je dat Bill Gates het in de jaren ‘90 helemaal niet voor zich zag dat mensen massaal het internet gingen gebruiken? Microsoft heeft zichzelf daarom flink in de voet geschoten: het was erg laat met meegaan in dat internettijdperk. Dat zien we nu nog steeds: de PC is allang niet meer de ‘hoofdcomputer’ waarop we werken en als we het hebben over grote techbedrijven, dan ploppen vooral Google en Apple op. Dat is niet helemaal terecht: Microsoft is vooral dankzij Windows en Office nog steeds een immens groot techbedrijf.

Misschien is het die ietwat bekrompen denkwijze van de topman en Microsoft waardoor de fans van het bedrijf ook wat meer behoudend zijn. Ze grijpen graag terug naar de gouden tijd van de personal computer. Die tijd waarin paperclipjes ons nog hielpen begrijpen hoe zo’n personal computer eigenlijk werkt en de tijd waarin een crashende pc een blauw scherm liet zien. Inmiddels is dat een zwart scherm geworden, maar nu heeft Microsoft laten weten dat het dat in Windows 11 geïntroduceerde zwarte scherm nu toch weer naar blauw verandert.