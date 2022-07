​Manieren waarop tech bijgedragen heeft aan sportweddenschappen online

Wanneer het gaat om de gokindustrie en online bookmakers, wordt regelmatig gesteld dat zij de mogelijkheden de afgelopen jaren flink uit hebben gebreid. De sprong in de opties en innovaties tussen 2000 en nu is echter niet te danken aan deze bedrijven. Het zijn de tech-ondernemingen die de ontwikkelingen aangejaagd hebben en die er nu voor zorgen dat honderdduizenden mensen in Nederland op een prettige en veilige manier een gokje kunnen wagen. Op welke manieren hebben deze tech-firms ervoor gezorgd dat sportweddenschappen afsluiten zo sterk verbeterd is?



Snelle stortingen dankzij tech

POV: je zit klaar met chips en cola om het Nederlands elftal te zien spelen in Qatar. Ineens krijg je het idee om € 5 op een winst voor Nederland te zetten, maar de wedstrijd begint over 5 minuten. Geen probleem; dankzij de tech-bedrijven is het mogelijk om een storting te doen bij een bookmaker die direct zichtbaar is op je saldo. Dit geldt overigens niet uitsluitend voor gokwebsites; ook voor online winkelen heeft dit een nieuwe wereld geopend, waarin je binnen secondes geld over kunt maken naar heel de wereld.

Zonder de tech had dit 3 tot 5 werkdagen geduurd. Dan had je die inzet op Oranje wel kunnen vergeten dus.

Mobiel spelen hebben we volledig aan tech te danken

Het tijdperk van entertainment achter een laptop of computer ligt (al een tijdje) achter ons. We hebben geen pc meer nodig, want we lopen allemaal met een minicomputer rond in onze broekzak. Dit hebben we opnieuw te danken aan de technologische innovaties, die ervoor hebben gezorgd dat bijzonder kleine componenten ervoor zorgen dat onze telefoons complexe programma’s zonder probleem aan kunnen. Dit heeft ook de deuren geopend voor mobiele games. Hierbij kun je denken aan tal van puzzelspellen (al dan niet via Facebook), maar de mobiele telefoon wordt ook veel ingezet wanneer er een gokje gewaagd wordt. Zo kun je zelfs vanuit het stadion nog wedden op sport terwijl je op de aftrap wacht omringd door schreeuwende voetbalfans. Of gewoon vanuit de rust van je eigen achtertuin.

Live streams en e-sports

Waarschijnlijk heb je al een keer naar een stream gekeken, van je favoriete gamer bijvoorbeeld, of een tech-gigant die live zijn verhaal vertelt om andere mensen te inspireren. Ook e-sports zijn niet onbekend onder tech-liefhebbers. Deze twee takken waren compleet ondenkbaar in de pioniersdagen van het internet. Op dit moment is het de standaard geworden. Een streamer uit Zuid-Italië kan over heel de wereld fans vergaren zonder dat dit problemen oplevert en aangemoedigd worden vanuit Chili en Siberië op hetzelfde moment.

Deze ontwikkelingen staan trouwens op de rand van de springplank. Verschillende tech-bedrijven zijn namelijk al bijzonder druk met het ontwikkelen van blockchainapplicaties en -toepassingen die de schaalbaarheid aanzienlijk moeten verbeteren. Uiteraard kunnen we in dit kader ook denken aan de bedrijven die constant werken aan verbetering van het netwerk; optimale internetverbinding blijft namelijk wel nodig (ongeacht of dit 4G, 5G of via een ethernetkabel is).

Optimaal gebruiksgemak

Waar we echter de grootste verbeteringen zien, en niet alleen op het gebied van sportweddenschappen via het internet, is het gebruiksgemak voor de gemiddelde consument, gamer of gokker. De tech-bedrijven hebben ervoor gezorgd dat alles beter werkt, sneller is, maar bovenal ook veel veiliger. Denk bijvoorbeeld aan de SSL-versleuteling van gegevens, anti-malware en virussoftware om schadelijke bestanden uit onze mobiele telefoon en computer te houden.

Ook hier geldt trouwens dat het goed is om de blockchainontwikkelingen in de gaten te houden. Zeker op het gebied van veiligheid, identificatie en verificatie zijn grote beloftes gemaakt door tal van grote en kleine bedrijven die zich met tech bezighouden op dagelijkse basis.

Wat kunnen we verwachten van de nabije toekomst voor sportwedden?

De tech-bedrijven zitten niet stil. Ontwikkelingen waarop bookmakers vooral op in zullen spelen, zijn de mogelijkheden die de blockchain biedt, en de e-sports als een extra branche om gokopties aan te bieden voor de gokkers. Wanneer dit op grotere schaal kan gebeuren, is de kans groot dat deze wedstrijden (net als de virtuele sporten op dit moment) uitgezonden zullen worden door de bookmakers zelf en niet langer uitsluitend via de streams van deelnemende teams. Alleszins genoeg om in de gaten te houden wanneer je een liefhebber bent van toegepaste tech.

[Fotocredits - Who is Danny © Adobe Stock]