Magellan telescoop is vier keer krachtiger dan James Webb

De James Webb ruimtetelescoop houdt al maanden, en nog langer, de gemoederen bezig. De eerste foto’s die ons de afgelopen weken bereikten waren ronduit geweldig. Intussen wordt echter ook al meer dan 10 jaar gewerkt aan een nog krachtigere ‘verrekijker’ om de geheimen van het helal te ontrafelen. De Magellan telescoop, die niet in de ruimte maar op een berg in de Andes (Chili) moet verrijzen, is vier keer krachtiger dan de James Webb. Hij maakt daarvoor onder andere gebruik van de grootste spiegels die ooit gebouwd zijn.

De Magellan telescoop wordt gerealiseerd bij het Carnegie's Las Campanas Observatorium in Chili. Eenmaal operationeel stelt hij astronomen in staat verder de ruimte in te kijken met meer detail dan enige andere optische telescoop ooit. De Magellan heeft 10x het lichtverzamelgebied en 4x de ruimtelijke resolutie van James Webb Space Telescope (JWST) en zal tot 200x krachtiger zijn dan bestaande onderzoekstelescopen.

Samenwerking met JWST

Om een indruk te geven van de ‘spacekiekjes’ die met de Magellan straks gemaakt kunnen worden is een vergelijkende render gemaakt tussen de mogelijke prestaties vam de James Webb en Magellan. Als die uiteindelijk de waarheid echt gaat benaderen, dan denk je misschien dat de James Webb alweer min of meer overbodig is. En die is nu juist op een hele donkere plek, anderhalf miljoen kilometer van de Aarde, geplaatst om nog dieper en gedetailleerder in ‘deep space’ te kunnen kijken.