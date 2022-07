Maak nu een ruimtewandeling als ISS-astronaut in VR

Het is maar voor een paar geluksvogels ter wereld weggelegd: de reis maken en verblijven in het International Space Station (ISS). Bovendien is het ook nog maar de vraag hoelang dat nog kan: het ruimtestation gaat met pensioen. Gelukkig zijn er manieren om er toch zelf een beetje bij te zijn. Voor de meest fantastische methode heb je een Quest 2-VR-bril nodig.

Het is mogelijk om zonder training toch een klein beetje astronaut te worden, want er is nu een simulatie uit waarvan je mond zal openvallen van verbazing: het heet Space Explorers: The ISS Experience en het biedt een vrij realistische weergave van hoe het is om als astronaut een ruimtewandeling te maken. Het is iets dat steeds zeldzamer wordt, omdat er enorm veel voorbereiding bij komt kijken en het simpelweg levensgevaarlijk is. Zeker nu er steeds meer ruimtepuin in de ruimte vliegt, moeten kosten wat kost Gravity-achtige taferelen worden voorkomen.

De simulatie doet het heel erg goed. Space Explorers: The ISS Experience is een soort meditatieve ervaring waar je even stil van wordt. Het maakt gebruik van beelden van een ruimtewndeling die in ultra-hoge resolutie zijn geschoten, waardoor je het kunt ervaren alsof je er echt bent. De ‘film’ bestaat uit vier delen en in het laatste deel word je in de lekkere dikke ruimteboots van een ISS-astronaut gezet en mee naar buiten genomen. Deze enorm innemenende reeks heeft zelfs een Emmy gewonnen. Het is dan ook de grootste productie die ooit in de ruimte werd gefilmd.

Gelukkig heb je in de virtual reality-variant van zo’n ruimtewandeling op ISS geen last van levensgevaarlijke situaties, want dit doe je gewoon veilig vanuit huis met een VR-bril op je hoofd. Je hoeft er geen 250.000 euro aan uit te geven om dit ruimtereisje te maken en een gevaarlijke lancering in een raket komt er ook niet bij kijken. Dan maar niet écht gewichtsloos, als we ons maar een astronaut op ruimtewandeling kunnen voelen, toch?

Artemis I in virtual reality

Goed nieuws voor NASA-fans en ruimtefanaten die deze ervaring naar meer vinden smaken: Artemis I krijgt dezelfde behandeling. Ongeveer dan. In het geval van NASA’s maanmissie wordt de lancering van Artemis I in 360 graden VR gelivestreamed. Net alsof je er recht naast staat. Of alsof je een eersterangskaartje hebt voor een stoeltje op het lanceerplatform, maar dan zonder de verschroeide gezichten en pijnlijke dood. Deze stream is de zien binnen Horizon Worlds, dus het is te hopen dat dat tegen die tijd ook in Nederland beschikbaar is. Al kun je er ook naar kijken op Facebook 360 en in diverse planetariums.

Tot die tijd kun je er ‘zelf’ op uit in de ISS Experience, zolang je een Meta Quest of Meta Quest 2 headset hebt. Je kunt je zowel binnen als buiten het International Space Station begeven in deze ervaring. Binnen is ook tof, omdat je hierbij ziet hoe het is om naar je werk te zweven en gewichtsloos te eten. Het beeld is zo scherp dat het je echt meeneemt naar een andere wereld in de voetsporen van meerdere astronauten die het echt hebben meegemaakt.