Leuk date-idee: dineren op het randje van de ruimte

Eten in het donker al gedaan? Een drie-sterren-restaurant geprobeerd? Als je op zoek bent naar een nieuwe, grensverleggende manier van dineren, dan hoef je niet verder te zoeken. Je kunt straks namelijk op grote hoogten eten: in de ruimte. Of nou ja, op het randje ervan.



Space Perspective Het heet Space Perspective en een avondje fine dining kost je 500.000 dollar, maar daarvoor kun je wel de zon zien opgaan op een manier die maar weinig mensen direct hebben kunnen waarnemen. In zijn ruimtevaartuig Neptune kun je vanaf 2025 naar het randje van de ruimte, om daar in twee uur te genieten van het geweldige uitzicht, maar ook van een menu gecreëerd door de geprezen Deense chef Rasmus Munk, bekend van Alchemist (twee Michelin-sterren). In de soort capsule kun je zien hoe de zon opgaat over de ronding van de aarde, nadat je eerst naar 30 kilometer hoogte bent gevlogen. Munk is met je mee op reis, maar verder is het een zeer exclusieve, intieme gebeurtenis: er kunnen namelijk in totaal maar 6 gasten mee. Wel zijn die van alle gemakken voorzien: er is zelfs wifi aan boord waarmee je je ervaring met deze ruimteballon kunt livestreamen op social media.

Overview Effect Neptune moet nog worden getest, wat volgende maand zal plaatsvinden. We zijn benieuwd hoe zout Munk het eten maakt, want in een gewoon vliegtuig is je smaak al net even anders, laat staan als je zo hoog gaat. Je gaat overigens niet echt de ruimte in (en al helemaal niet naar Neptunes): dan zou je namelijk nog een stuk of 60 à 70 kilometer hoger moeten vliegen. Je bent dus ook geen astronaut als je deze ervaring hebt gehad, maar waarschijnlijk wel een belangrijk inzicht rijker. Je voelt je namelijk ongetwijfeld enorm nietig, wanneer je aarde vanaf dat uitzicht kunt bewonderen. Dat heet ook wel het Overview Effect, een soort epiphany dat je krijgt wanneer je dit uitzicht hebt mogen bewonderen.