Kunnen we in Nederland ooit magneettreinen verwachten?

Vliegen is niet goed voor onze aarde en daarom wordt er steeds meer geïnvesteerd in Europese treinreizen. Je kunt nu direct naar Londen en er zijn steeds meer slaaptreinen die je naar bijvoorbeeld Praag en Venetië brengen. Maar het duurt allemaal wel vrij lang. Waarom hebben we in Nederland geen magneettreinen en komen die er ooit?

Magneettrein

Een magneettrein kan extreem had gaan: 500 kilometer per uur haalt hij makkelijk. Waarschijnlijk is dit meteen het antwoord op de vraag waarom we het in Nederland niet hebben: in 3,5 uur rijd je het langste stuk in Nederland: van Den Helder naar Maastricht (met de auto). Dat is 294 kilometer. Aan de andere kant is het niet zo dat een magneettrein van 0 naar 500 kilometer per uur gaat in een seconde: dat heeft wel even wat opbouw nodig.

Er is wel potentie. Zo ontwikkelde hoogleraar Nigel Hussey de NIFTI, de National Individual Floating Transport Infrastructure, waarmee je met een zwevende module dankzij elektromagnetische ‘stootjes’ kunt worden vervoerd. Misschien wordt het wel werkelijkheid, als genoeg bedrijven er iets in zien om dit project te sponsoren. In eerste instantie gaan de Radboud Universiteit en Hogeschool Arnhem-Nijmegen het onderzoek verder doen, schrijft Scientias. Zo wordt er gekeken hoe het er ongeveer uit moet zien, of het in de huidige systemen kan worden geïntegreerd en of burgers ermee zouden reizen. Het prototype zou dan ook in de maak zijn.