Kun je luchtvervuiling in grote steden nog omkeren?

Jaarlijks sterven meer mensen door luchtvervuiling dan door roken. Volgens het Max Planck Instituut zorgt luchtvervuiling jaarlijks voor 9 miljoen premature sterfgevallen, terwijl voor roken geldt dat er 7,2 miljoen doden per jaar vallen. Vooral in grote steden is dat hevig, waar de luchtkwaliteit vaak heel slecht is. Smog is zo ongezond en zo aanwezig: kun je er nog vanaf komen?

Beijing is het bewijs dat het kan. Sinds de Olympische Spelen in 2008 is China zo hard gaan strijden tegen de luchtvervuiling in zijn steden, dat er duidelijk een verschil merkbaar is. Niet alleen merkbaar: ook meetbaar. Luchtvervuiling is sinds 2008 in Bejing namelijk met maar liefst de helft afgenomen. Dat betekent dat de gemiddelde inwoner door de verbeterde luchtkwaliteit wel 4 jaar langer leeft.

Lockdowns tegen smog Er zijn veel steden die met smog en een enorm slechte luchtkwaliteit te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan New Delhi, Peshawar, Igdir en Los Angeles. Sommige steden gaan zelfs in lockdown om te zorgen dat de steden even een paar dagen van iets minder extra vervuiling worden voorzien. Vooral in India is de slechte lucht een groot probleem, waardoor zelfs de politiek zich er steeds meer mee bemoeit. Kan India er niet iets aan doen, behalve mensen af en toe binnen houden? Het lastige is dat de luchtkwaliteit onder andere achteruitholt door het aantal fabrieken, boerenbedrijven en auto’s. Electriciteitscentrales en het verbranden van kolen om eten te koken helpen daar niet bij. Het zijn veel verschillende activiteiten die ervoor zoren dat er deeltjes in de lucht komen die onder andere longproblemen en zelfs kanker veroorzaken.

Luchtvervuiling Misschien vind je India een ver land en denk je dat wij er hier geen last van hebben: dat is niet waar. Ook in Nederland bestaan er plekken met een slechte luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit is bovendien een probleem van de wereld: gemiddeld gezien duurt een mensenleven van een aardbewoner 2,2 jaar korter door luchtvervuiling. Waar malaria, armoede en veel andere ziekten pre-corona juist wat afnamen, neemt luchtvervuiling alleen maar toe. Het is door het stilliggen van het leven tijdens corona gelukkig wel iets afgenomen, maar nog steeds is het schering in inslag. Dat komt onder andere omdat het zo goed gaat met de wereld: er zijn steeds meer auto’s, maar energieverbruik en alles groeit. Hoe is het China dan toch gelukt om die luchtvervuiling in Beijing zo goed te bestrijden? Onder andere door strengere regels met betrekking tot uitstoot in te stellen voor kolencentrales. Uberhaupt mochten er niet zoveel kolencentrales meer bijkomen. Daarnaast mocht er maar een x aantal auto’s op de weg in grote steden rijden en werd er meer gebruikgemaakt van hernieuwbare energie.

Natuur Wat soms wordt vergeten in deze wereld, dat is dat de natuur zichzelf tot op zekere hoogte kan herstellen. Kijk naar een gebied na een bosbrand of na een overstroming: het kost misschien veel jaren, maar uiteindelijk vecht de natuur zich terug. Vervuiling komt door mensen en zodra je mensen uit de mix haalt, gaat het een stuk beter met de kwaliteit van de lucht. Zeker als je ook zorgt voor meer groen. Dat de natuurlijke manier beter is, werd ook bewezen in China. In de jaren 50 tot 80 van de vorige eeuw gaf de Chinese overheid gratis kool om in de winter het huis op te warmen. Dat gaf het aan de mensen die noordelijk van de Huai-rivier woonden. Wat bleek? Die huishoudens zagen hun levensverwachting teruglopen met 3,1 jaar. Versus de mensen ten zuiden van de rivier die ook wel kool gebruikten, maar een stuk minder omdat ze het zelf moesten kopen. Mensen moeten duidelijk de andere kant op gestimuleerd worden: zoiets zie je bijvoorbeeld in Nederland met de subsidies op zonnepanelen. Zonder zo’n financieel extraatje zouden waarschijnlijk aanzienlijk minder mensen deze in eerste instantie dure oplossing overwegen.

Gedragsverandering en geld Het is een cliché, maar het is een gedragsverandering die nodig is bij mensen in grote steden. Geen afval meer verbranden op straat, stimuleren dat mensen niet de auto nemen en natuurlijk kijken naar oplossingen voor de vele fabrieken en het gebruik van kolen. Perfect zal het nooit worden, maar meer educatie en meer stimulans kan enorm helpen, zo is ook in Beijing gebleken. Uiteindelijk zal het levens redden en geld opleveren, in plaats van kosten: het is alleen moeilijk om die eerste investering te doen, omdat je er een minder goed direct resultaat mee hebt dan met veel andere politieke keuzes. Luchtvervuiling in grote steden is zeker omkeerbaar, maar hiervoor moeten de steden wel anders worden ingedeeld, gebruikmaken van modernere energietechnieken en investeren in het bijspijkeren van de kennis van mensen over gezondheid. Vooral zal het echter moeten beginnen met geld: geld om te zorgen dat mensen de meest gezonde keuze maken. Een keuze die zorgt voor een duurzame toekomst in hun stad. Een stad die nooit luchtvervuilingsvrij wordt, maar -zo bewijzen de Chinezen-, zeker ruimte heeft voor verbetering van de lucht- en levenskwaliteit.