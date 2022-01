Klimaatneutraal glas maken? Daar wordt aan gewerkt!

Glas zie je letterlijk overal. Het wordt, net als staal, geproduceerd in enorme ovens waar zand, en tegenwoordig ook recyclede glasscherven, verhit worden tot meer dan 1500 graden. Bij Saint Gobain, in de buurt van het Duitse Aken, staat zo’n oven, Marie Louise genaamd. Zij stookt 24/7 en verbruikt ieder jaar net zoveel aardgas als een kleine stad. Maar, Marie Louise gaat binnenkort met pensioen. Deels omdat ze de in 2027, voor een glasoven, de pensioengerechtigde leeftijd van 22 jaar bereikt, maar vooral omdat Saint Gobain, en de regering van Nord-Rhein Westfalen, besloten hebben dat de tijd rijp is voor het klimaatneutraal produceren van glas. Dat alles natuurlijk in het teken van de, zoals het in Duitsland heet 'Klimatwende'.

Elektrische oven geen optie

Zoals zo veel producten die, voor hun werking of de productie, afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zou je misschien denken dat ook hier (groene) stroom de oplossing is. Dat blijkt echter niet helemaal juist. De hitte die gegenereerd moet worden voor het smelten van glas – minimaal 1500 graden – zorgt ervoor dat het, voor een oven met een dergelijke schaalgrootte, niet mogelijk is om die volledig elektrisch te ‘stoken’.

Saint Gobain heeft daarom voor een andere, innovatieve, klimaat neutrale oplossing gekozen. De nieuwe ‘Marie Louise’, die uiterlijk 2030 in bedrijf moet gaan, zal op waterstofgas 'gestookt' worden. Als brandstof zo klimaat neutraal als het maar zijn kan, aangezien de enige uitstoot letterlijk waterdamp is. Echter, de productie van waterstof is niet bepaald klimaat neutraal en zelfs zeer energie-intensief. Ook daar heeft Saint Gobain aan gedacht. Voor de productie van de benodigde waterstof wordt gebruik gemaakt van groene stroom.