Kawasaki introduceert de eerste berijdbare geitrobot

De nieuwe ‘motor’ van Kawasaki is een bijzonder exemplaar. Hij luistert naar de naam Bex en heeft vier pootjes en twee hoorns. Het Japanse merk, bekend van motoren, heeft een robot gemaakt. Geen menselijke robot, ook geen paard, geen mammoet, maar een geit. Een robotgeit waar je op kunt rijden. Een echte GOAT (greatest of all time) is het echter niet.

De robotgeit is namelijk niet bepaald snel. Hoe tof het ook is dat je er op kunt zitten en hij ook daadwerkelijk voortbeweegt: het gaat met een slakkengang. De robot werd gepresenteerd tijdens de 2022 International Robot Exhibition en toont een nieuwe innovatie in het robotwerk wat Kawasaki doet. Eerder kwam het al met Kaleido, een robot die wat meer op een mens lijkt (of eigenlijk: een transformer), maar nu heeft het gekozen voor een geit met als koosnaam Bex, gebaseerd op de Ibex-geit uit het Midden-Oosten.

Grote vraag naar robots

Het is slim van Kawasaki om meer met robots te doen, want zeker nadat de menselijke werkers van de fabrieken moesten wegblijven uit angst voor het coronavirus, is de vraag naar robots enorm gestegen. Nu zullen ze in een fabriek niet heel veel hebben aan een geit om op te rijden, maar wel laat het zien dat Kawasaki in staat is om dit soort stevig staande robots te maken net als Boston Dynamics heeft.

Alleen maakt die laatste er vaak zeer gelikte filmpjes mee en moeten we het met deze rijdbare geit doen met een niet al te scherp YouTube-filmpje. Hopelijk komt Kawasaki binnenkort met meer informatie over de robotgeit Bex: we zijn benieuwd hoe snel hij kan en wat de gedachte achter deze bok is. Wel heeft Kawasaki gezegd dat het zadel voor de berijder ook kan worden vervangen door een soort bak om voorraden in te vervoeren.