​Kawasaki Heavy Industries stroomlijnt fabricageprocessen met SAP S/4HANA Manufacturing

Aerospace Systems Company heeft gekozen voor SAP S/4HANA Manufacturing for Production Engineering and Operations. De divisie van Kawasaki Heavy Industries (KHI), een toonaangevende Japanse fabrikant van vliegtuigen, verbetert hiermee de integratie van hun design- en fabricageprocessen.

KHI is voor de fabricage van zijn vliegtuigen sterk afhankelijk van papieren documenten, en veel taken verlopen hierbij handmatig. Met SAP S/4HANA Manufacturing wil KHI enorme hoeveelheden materialen digitaliseren en zo zowel de efficiency als de transparantie richting hun klanten verbeteren.

Productievertraging voorkomen

SAP S/4HANA Manufacturing stroomlijnt de processen door een centraal beheer van de stuks- en fabricagelijsten voor design en productie en een centrale verwerking van veranderingen tijdens de designfase. Technische verzoeken kunnen nauwkeurig en volledig worden doorgegeven aan de productielocaties, zelfs als er zich onverwacht ontwerpwijzigingen voordoen. Dat voorkomt productievertragingen en de noodzaak ontwerpen te herzien.

De digitalisering van de werkprocessen zorgt ook voor een gedetailleerde traceerbaarheid en verbeterde werkefficiëntie. Ten slotte wil KHI de data en inzichten uit de businessprocessen benutten voor een verdere verbetering van de productieactiviteiten.

Realtime inzicht

"Toonaangevende bedrijven als KHI selecteren SAP-oplossingen voor een realtime inzicht in hun fabricageprocessen. Daarmee kunnen ze hun productieresultaten verbeteren", zegt Mike Lackey, SAP global vice president of Solution Management, Manufacturing. "Naarmate het bedrijf zich ontwikkelt en groeit in Japan en de rest van de wereld, zullen ook de behoeften veranderen. De oplossing kan eenvoudig met ze meegroeien en in die veranderende behoeften blijven voorzien."

"Als organisatie gericht op een afwisselende werkzaamheden in luchtvaartsector en ruimtevaarttechnologie, hadden we behoefte aan een oplossing die functionaliteit vereenvoudigt, onze planningmogelijkheden verbetert en ons aanpassingsvermogen optimaliseert”, zegt Dr. Akihito Sakai, associate officer, deputy general manager (Gifu plant, SCM & IOT), Manufacturing Division, Aerospace Systems Company, Kawasaki Heavy Industries. "We hebben nu met behulp van SAP S/4HANA Manufacturing voor elke fase van het productieproces het databeheer gecentraliseerd. Dat moet uiteindelijk leiden tot betere efficiency en bedrijfsresultaten."