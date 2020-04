SAP en Accenture introduceren S/4HANA Cloud voor upstream olie- en gasindustrie

SAP en Accenture lanceren een gezamenlijk ontwikkelde oplossing voor upstream olie- en gasbedrijven op basis van SAP S/4HANA Cloud. Dankzij intelligente technologieën als kunstmatige intelligentie vergroot de oplossing de zichtbaarheid in de bedrijfsvoering en in de cashflow. Toonaangevende wereldwijde olie- en gasbedrijven zoals ConocoPhillips en Shell hebben bijgedragen aan de oplossing.

Met de schaalbare, wereldwijd verkrijgbare oplossing kunnen olie- en gasbedrijven zowel de total cost of ownership als de operationele kosten verlagen en nieuwe omzetmogelijkheden creëren. De oplossing bevat sjablonen voor vooraf geconfigureerde, geïntegreerde en gebruiksvriendelijke bedrijfsprocessen. Dat verkort de implementatietijd en verkleint het risico op bedrijfsonderbrekingen. De oplossing vereenvoudigt de bedrijfsvoering dankzij nieuwe industriestandaarden en helpt bij het vrijmaken van middelen voor het creëren van bedrijfswaarde.

Consortium

Voor het definiëren van de voorgeconfigureerde, marktspecifieke end-to-endprocessen werken SAP en Accenture met een consortium van vooraanstaande bedrijven, zoals BP, Chevron, ConocoPhilips, Equinor en Shell.

"Samen met Accenture en een consortium van industrieleiders hebben we een intelligente oplossing ontwikkeld waarmee upstream olie- en gasbedrijven de complexiteit kunnen verminderen", aldus Benjamin Beberness, SAP global vice president van de Oil and Gas Business Unit. "Het resultaat is een flexibele en wendbare oplossing die klanten een volledig beeld van de intelligente onderneming kan bieden - van operations tot de boardroom. Dat zorgt voor operational excellence.”

Belangrijke mijlpaal

"ConocoPhillips werkte meer dan twee jaar samen met SAP en Accenture aan de oplossing. Deze is gebaseerd op een flexibele cloudarchitectuur die kan schalen en realtime inzicht kan bieden in de upstream processen van de olie- en gasindustrie", aldus Mike Pfister, CIO bij ConocoPhillips.

"Deze release is een belangrijke mijlpaal die de impact van onze huidige samenwerking aantoont", aldus Scott Wahl, CIO bij Upstream, een businessunit van Shell. "We kijken ernaar uit om samen te blijven werken aan een volwassen oplossing die zakelijke waarde creëert voor de upstream olie- en gasindustrie."

"SAP en Accenture leveren een oplossing die innovatieve technologieën zoals AI inzet voor realtime inzichten, meer zichtbaarheid en betere besluitvorming", aldus Jan van den Bremen, senior managing director en lead voor Accenture Intelligent Platform Services in Europa. "We zijn er trots op dat we in co-creatie met SAP een marktleidende oplossing bieden voor de olie- en gasindustrie. De oplossing maakt een snellere adoptie van nieuwe technologieën mogelijk, zodat bedrijven uit deze industrie beter kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden."