Katy Perry gaat de ruimte in: met make-up en op maat gemaakt ruimtepak

Ruimtevaart als cultureel platform

Deze missie toont hoe ruimtevaart anno 2025 niet meer alleen draait om wetenschap en technologie, maar ook om cultuur, inclusiviteit en storytelling. Het is geen toeval dat de bemanning bestaat uit vrouwen met uiteenlopende achtergronden – van tech tot media en mensenrechten. De missie is even veel een cultureel statement als een technologische prestatie.

Katy Perry in de ruimte?

In een tijd waarin commerciële ruimtevaart steeds toegankelijker wordt, is deze vlucht een krachtig signaal: ruimte is er niet alleen voor astronauten in witte pakken, maar voor iedereen – met of zonder glitter.