Jupiter: Wat de ruimtesonde JUICE zo belangrijk maakt

Het is de grootste planeet in ons zonnestelsel en met zijn ringen is het ook nog een heel herkenbare. Als Jupiter het dichtst bij de aarde is, is hij alsnog 587 miljoen kilometer bij ons vandaan, maar er zijn ook momenten waarop hij maar liefst 961 miljoen kilometer bij ons weg is. Kortom, als je er een trip naartoe plant, dan moet je dat slim plannen. Op dit moment is er een item onderweg naar Jupiter: de Europese ruimtesonde JUICE is gisteren succesvol gelanceerd. Dit is waarom dat zo belangrijk is.

Jupiter

Om te bedenken wat er zo bijzonder is aan die ruimtereis, moeten we het iets langer over Jupiter hebben. Het is de grootste planeet in ons zonnestelsel: zijn massa is 318 keer groter dan die van de aarde. Jupiter is een logge, zware planeet, maar vergis je niet: hij draait sneller dan aarde. Waar onze dag 24 uur duurt (één omwenteling), is dat op Jupiter slechts 10 uur. Jupiter heeft een enorme zwaartekracht en een sterk magnetisch veld: het rekt vanalles uit, de planeet zelf is niet eens rond (de magnetische kracht is 420 micro-Tesla).

We zijn een aantal keer naar Jupiter geweest. Niet zelf, want dat lukt ons nog niet, maar wel in de vorm van ruimtesondes. De een doet er langer over dan de ander, wat alles te maken heeft met de route, de snelheid en waar de planeten in hun baan zitten. Dit betekent dat een reis naar Jupiter al in 13 maanden klaar kan zijn, maar het zomaar ook 8 jaar in beslag kan nemen. De ruimtesonde JUICE die nu net gelanceerd is, zal via allerlei banen rond de zon reizen om zwaartekracht op te bouwen voor de oversteek. Hij vliegt daarbij zelfs nog een paar keer langs onze planeet: in 2024, 2026 en 2029.