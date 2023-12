Je kunt straks beveiligingsupdates kopen voor Windows 10

Met het ESU-programma voor Windows 10 worden de maandelijkse updates, met kritische en/of belangrijke beveiligingsupdates, met drie jaar verlengd. Echter, er zullen geen nieuwe functies worden toegevoegd. Dat geldt ook voor door de klant aangevraagde niet-beveiligingsupdates of verzoeken om ontwerpwijzigingen. Technische ondersteuning buiten de ESU zelf is ook niet beschikbaar.

Het duurt nog bijna twee jaar, maar medio oktober 2025 stopt Microsoft met de support voor Windows 10. Echter, omdat de kans groot is dat tegen die tijd nog lang niet iedereen overgestapt zal zijn naar een nieuwere versie van Windows, die wel nog ondersteund worden, heeft Microsoft bedacht dat bedrijven de optie krijgen om te betalen voor het verlengen van support, zoals beveiligingsupdates. Dat is op zich geen gekke gedachte want hoewel de upgrade cycli bij bedrijven tegenwoordig beter zijn dan pakweg vijftien jaar geleden, zijn er nog genoeg servers en pc’s met oude Windows versies actief.

Kosten nog niet bekend

Het tarief van het ESU-programma voor Windows 10 is nog niet bekend. Voor Windows 7 betaalden klanten (toen nog alleen beschikbaar voor bedrijven) 280 dollar per jaar per apparaat.

Intussen gaan er ook al stemmen op die Microsoft willen bewegen om het ESU-programma voor consumenten gratis ter beschikking te stellen. Het belangrijkste argument dat daarvoor aangevoerd wordt, is het feit dat er miljoenen apparaten in handen van mensen zijn die zich simpelweg geen nieuw computer kunnen veroorloven. Daarbij komt dat veel van die computers en apparaten nog prima functioneren, maar op basis van (CPU) hardware-eisen niet meer geschikt zijn voor Windows 11. Wanneer die computers straks geen beveiligingsupdates meer krijgen, dan worden ze een steeds makkelijker doelwit voor hackers en andere cybercriminelen.

Het zal mij benieuwen of Microsoft op deze verzoeken in gaat. Al zijn er wel al uitzonderingen waarbij het ESU-programma gratis aangeboden wordt. Microsoft 365 klanten die straks nog een Windows 10 apparaat hebben waarmee ze verbinding maken met een Windows 11 cloud-pc, kunnen gratis gebruik maken van het ESU-programma. Hetzelfde geldt voor Windows 10 installaties op virtuele machines in Azure Virtual Desktop. Uiteraard blijft Microsoft er bij haar klanten op hameren dat het overstappen naar Windows 11, liefst ruim voor oktober 2025, de beste optie is.