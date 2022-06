Microsoft stopt Internet Explorer support

Sommige versies van Internet Explorer worden mogelijk nog ondersteund na de laatste einddatum van het Windows-besturingssysteem op het moment dat daarvoor uitgebreide beveiligingsupdates (ESU's) beschikbaar zijn. De software gigant heeft ook daarvan een lijstje online staan. Hieronder staat een overzicht van de verschillende Windows versies en de browser support die vanaf morgen geleverd wordt. Een vergelijkbaar overzicht is ook beschikbaar voor de Server- en Emedded versies van Windows, zie onderaan dit artikel.

Voor alle Windows 10 versies vanaf de 20H2 update adviseert Microsoft gebruikers over te stappen op Edge met IE mode. Mocht je niet weten wat je daarvoor moet doen, dan kun je bij Microsoft hier een howto vinden.

Vanaf 15 juni gaat Microsoft stoppen met de support voor haar oude browser, Internet Explorer, op een aantal ‘recente’ versies van Windows 10. Het betreft alle Windows 10 versies vanaf de 20H2 update. Je zult dan dus ook op die systemen moeten overstappen op de nieuwe Edge browser, die vanaf Windows 11 natuurlijk al de standaard is. Wie nog gebruik maakt van Windows 7 of 8, en ook op diverse Windows Server systemen, blijft de support voor Internet Explorer 11 nog gehandhaafd.

Definitieve einde Internet Explorer

Het einde van Internet Explorer werd vorig jaar al wereldkundig gemaakt. Het komt dus zeker niet als een verrassing. Vorig jaar werd de browser al 'verwijderd' uit de Microsoft 365-services zoals OneDrive, Outlook en Office 365. De ondersteuning voor die browser binnen de Microsoft Teams web app werd in 2020 al vorig jaar stopgezet.

Gebruikers worden de komende maanden door Microsoft aangespoord over te stappen naar Edge. Uiteindelijk zal Internet Explorer via een update volledig uitgeschakeld worden. Wanneer dat gebeurd is nog niet precies bekend.