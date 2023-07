James Web levert weer een masterpiece af

De foto toont de tweelingster, in wording dus, van Herbig-Haro 46/47. Die staan op bijna 1500 lichtjaar van de aarde en werden door de James Webb op een schitterende manier vereeuwigd. De foto is niet het eerste kiekje van de twee zich ontwikkelende sterren, maar wel de meest gedetailleerde tot nu toe. Om het ontstaan van de sterren duidelijker weer te kunnen geven is de foto die James Webb maakte achteraf ingekleurd door de wetenschappers van ESAWebb .

De deep space ruimtetelescoop James Webb heeft ons in zijn eerste jaar al meerdere keren verbaasd met kiekjes van sterren, nevels en andere opzienbarende beelden uit de ruimte. Zijn nieuwste masterpiece is een foto van twee sterren die op het punt staan zich te vormen.

Stofwolk en uitgespuugd materiaal

De semi-transparante blauwe wolk die op de foto te zien is, bestaat uit stof waarmee de sterren zich voeden. Daarnaast zie je op de foto ook twee oranje askolommen. Dat is het materiaal dat de sterren uitspugen als gevolg van hun ‘eetlust’ in het begin van het ontwikkelingsproces. De meer recente uitbarstingen van de sterren verschijnen als blauwe, draadachtige kenmerken die langs de schuine diffractiepiek lopen die de oranje lobben bedekt.

Herbig-Haro 46/47 is een belangrijk stelsel om te bestuderen omdat het relatief jong is. De twee sterren zijn slechts een paar duizend jaar oud. Als je weet dat sterren er vaak miljoenen jaren over om zich te vormen, dan kijken we hier dus nog naar een foetus. Door deze hele jonge ontwikkelende sterren te bestuderen krijgen onderzoekers ook inzicht in hoe sterren in de loop van de tijd massa verzamelen, waardoor ze mogelijk kunnen modelleren hoe onze eigen zon, een ster met een lage massa, is ontstaan.