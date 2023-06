Herstel van de ozonlaag vertraagt

Toen ik op school zat, begin jaren 80, was het gat in de ozonlaag net zo’n grote bedreiging voor het milieu en het leven op aarde als de klimaatverandering waar we nu mee te maken hebben. De uitstoot van CFK’s (Chloor-Fluor-Koolstof-verbindingen), die vooral veel gebruikt werden als drijfgas in spuitbussen, zoals deo’s, haarlak, verf en zelfs brandblussers, ontstonden met name boven de polen grote gaten in de ozonlaag. En die laag was, en is, essentieel voor het leven op aarde. Het voorkomt namelijk dat (te veel) schadelijke UV-straling van de zon het aardoppervlak kan bereiken.

Ozonlaag 40 jaar geleden in groot gevaar

De wereld besefte in de jaren nadat duidelijk werd dat we de ozonlaag aan het vernielen waren dat er iets moest gebeuren. Toen hadden we natuurlijk nog geen Twitter, Facebook, Instagram en ook het wereldwijde web was nog niet meer dan een (gesloten) computernetwerk voor wetenschappers. Met andere woorden: het was een tijd waarin nog niet letterlijk iedereen met één druk op de knop zijn of haar mening, voor of tegen, en complottheorieën onder miljoenen mensen kon verspreiden.

Beleidsmakers, (klimaat)wetenschappers en bedrijven konden dus zonder al te veel afleiding aan een oplossing gaan werken. Dat was een hele klus, uiteraard met vele belangen, haken en ogen, die ook de nodige jaren in beslag nam. Maar, uiteindelijk werd in de jaren 90 het gebruik van die schadelijke gassen verboden en kon het herstel van de ozonlaag beginnen. In de jaren die volgden werd duidelijk dat de genomen maatregelen hun vruchten afwerpen.