Heeft de Chinese Marsrover zich verslapen?

In 2021 slaagde China er met succes in een eigen marsrover op de rode planeet te droppen. De Zhurong rover maakte deel uit van de Tianwen 1 marsmissie. Na een aantal maanden waarin de rover de nodige missies en bodemonderzoeken uitvoerde mocht hij in mei 2022 even gaan uitrusten. Vooral ook om de barre marswinter op het noordelijk halfrond van de rode planeet te kunnen overleven. De Zhurong rover werd daarvoor in een soort van winterslaap gebracht. Daaruit zou hij naar verwachting in december weer moeten ontwaken. Echter, dat is tot nu toe nog niet gebeurd.

Vluchtleiding houdt hoop

De vraag is nu of de rover zich simpelweg ‘verslapen’ heeft of dat er meer aan de hand is. Naast de barre weersomstandigheden moest de rover tijdens de rustperiode ook weer energie tanken. Zhurong haalt de benodigde energie uit accu’s die met behulp van zonnepanelen opgeladen worden. De winterslaap werd gebruikt om die, ondanks het feit dat ze tijdens de actieve periode van de rover ook bijgeladen werden, weer volledig op te laden.

De Zhurong zou vanzelf moeten ontwaken als aan twee voorwaarden voldaan wordt. De buitentemperatuur moeten warmer zijn dan -15 graden Celcius en het accuvermogen moeten meer dan 140 Watt bedragen. De lente op mars begint altijd in december, dus de temperatuur zou op dit moment al ruim boven het ontwaakniveau moeten liggen. Maar, wellicht zijn de accu’s nog niet voloende opgeladen. Op dit moment houdt de vluchtleiding alle mogelijkheden open en hebben ze vooral nog goede hoop dat Zhurong weer ontwaakt en zijn missie voort kan zetten.