Google’s nieuwe innovatie is praten met dolfijnen: hoopt het

Google DolphinGemma

Gemma is geen op zichzelf staand iets: het is een hele collectie van verschillende open modellen die dezelfde research als basis heeft als de Gemini-modellen van Google. DolphinGemma is specifiek getraind op de akoestische database van dolfijnen van de WDP. Het kan een soort patronen herkennen zoals we die ook in onze menselijke taal gebruiken. Zoals veel AI-systemen leert het om in te schatten welk woord er volgt, gebaseerd op de hoeveelheid data waarvan het heeft geleerd.

In het geval van dolfijnen zijn het geluiden die elkaar vaak opvolgen. Zo kan hopelijk de betekenis ervan worden ontcijferd. Google hoopt dat het bijvoorbeeld duidelijk wordt hoe een dolfijn een bepaald object noemt, zodat we weten wanneer ze daarom vragen of er in ieder geval over praten.

Google is al langer bezig met de zee: twee jaar geleden vroeg het nog de hulp van mensen bij onderzoek naar koraalriffen. Hierbij ging het ook om de audio-ervaring, vooral om visgeluiden te identificeren uit geluidsopnames. Er zat zelfs een training bij zodat je visgeluiden kon leren herkennen. Vis is een belangrijk ‘bewijs’ voor gezonde koraalriffen. Als er immers niks te halen is, dan komen de vissen er niet.

Dolfijnen zijn intelligente beesten en het zou dan ook interessant zijn om met ze te kunnen converseren. Tegelijkertijd kan het ook confronterend zijn: straks kunnen we de dolfijnen in Dolfinaria immers echt vragen wat ze van hun verblijf vinden. Of ontdekken we dat de dolfijnen bij de terugkomst van Suni en Butch aanwezig waren misschien wel flink scholden, omdat de astronauten op hun kop waren neergekomen. Maar bovenal is het afwachten of bewezen kan worden dat dolfijnen van die vrolijke beesten zijn als ze altijd lijken.