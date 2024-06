Google toont nieuwe AI-tools voor marketing en creatie tijdens Cannes Lions Festival

Google kondigde tijdens het Cannes Lions Festival een reeks nieuwe en baanbrekende AI-tools aan die de manier waarop marketeers en creatieven werken fundamenteel kunnen gaan veranderen. Deze tools stellen marketeers in staat om nog sneller en efficiënter te werken, campagnes op maat te maken en resultaten in realtime te meten.

Vidhya Srinivasan, Vice President en General Manager van Ads bij Google, benadrukte in haar keynote speech de impact van AI op de advertentie-industrie: “Wanneer we AI inzetten voor onze miljarden gebruikers, makers en bedrijven, is de impact enorm. AI in Search helpt mensen om antwoorden te vinden op specifiekere en complexere vragen. Ook zorgt het ervoor dat je op een nieuwe manier content kan verkennen en creëren op YouTube; waar mensen ook steeds op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden, ontdekkingen en inspiratie.”

AI-gedreven transformatie van marketing en creatie

Srinivasan vervolgde: “Nu we digitale ervaringen door AI zien evolueren, is de rol van reclame om mensen en bedrijven met elkaar te verbinden belangrijker dan ooit. We helpen mensen om te vinden wat ze willen in deze immense wereld van informatie. En terwijl zij op ontdekkingstocht gaan, maken relevante en aansprekende creatieve oplossingen nog steeds het verschil voor adverteerders. Wij geloven dat generatieve AI hier een enorm potentieel creëert. Dit betekent dat we nieuwe niveaus van schaalbaarheid, snelheid en maatwerk bereiken. Snellere creatieve productie, media-activatie op maat en resultaten realtime meten dragen allemaal bij aan betere prestaties.”

Videogeneratiemodel Veo

Een van de meest opvallende nieuwe tools is Veo, Google’s geavanceerde videogeneratiemodel. Met Veo kunnen marketeers binnen enkele minuten hoogwaardige videocontent creëren, zelfs met specifieke filmtechnieken en visuele effecten. Een voorbeeld hiervan is de video van een “gehaakte leeuw” die speciaal voor Cannes werd gemaakt. Google’s eigen marketingteam heeft de kracht van AI al benut in een recente Pixel 8-campagne. Met behulp van de AI-tool Demand Gen genereerde het team 4.500 verschillende advertentievariaties voor YouTube, Discover en Gmail.