​Google introduceert SIMA: AI die games met je speelt

Niet voor je, niet tegen je, maar met je: dat is wat Google wil benadrukken over zijn nieuwe SIMA-AI-tool. SIMA is kunstmatige intelligentie die is gemaakt om te gamen. Je zou denken dat dit is gemaakt om games beter te spelen dan jij, of om games te beïnvloeden, maar dat is niet zo. SIMA moet je Player2 zijn.



SIMA is getraind om No Man’s Sky, Goat Simulator en Valheim te spelen. Het komt bij Google DeepMind vandaan en het is de bedoeling dat de AI zo min mogelijk als een robot spelen, en zoveel mogelijk als een mens. SIMA staat dan ook voor Scalable, Instructable Multiworld Agent (Schaalbare, instrueerbare agent voor meerdere werelden). Je kunt er nu nog niet mee spelen, het zit nog in de onderzoeksfase, maar het idee is dat je straks dus met AI kunt spelen voor entertainment. Het kan zelfs games spelen die non-lineair zijn en open-wereld.