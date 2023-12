5 keer AI die menselijke wereldrecords brak

Kunstmatige intelligentie kan veel sneller ‘nadenken’ dan wij mensen. In een paar uur tijd weet het zich al compleet meester te maken van iets dat het gisteren nog nooit had gedaan. Het is indrukwekkend en AI verdient dan ook eigenlijk zijn eigen Guinness Book of World Records. Want het is voor de onderstaande mensen toch best lullig om door een computer te worden ingemaakt.

1. Schaken

Het bekendste voorbeeld van AI die een menselijk wereldrecord ‘schaakt’, dat is natuurlijk schaken zelf. Het is een echte denksport en dat maakt het zo aantrekkelijk voor wetenschappers om te laten zien hoe slim hun AI echt is. AlphaZero’s AI heeft in 2017 de kampioen schaken al verslagen na zichzelf in slechts 4 uur tijd de denksport aan te leren. Het speelde het schaakprogramma Stockfish 8 en daarbij moest het 100 spellen winnen. Dat deed het met vlag en wimpel. Het was overigens niet voor het eerst dat een computer mensen versloeg in schaken. Dat was IBM Deep Blue al in 1997 gelukt tegen Kasparov.