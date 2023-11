De AI Checkout van AdUp maakt online afrekenen sneller en makkelijker

AdUp heeft zijn eigen AI ontwikkeld, die op basis van bezoekersinformatie de perfecte checkout aan de klant laat zien. Zo krijgt iedere shopper met de AdUp-tools een checkout op maat. Want elke klant is uniek en heeft zijn eigen voorkeuren. Zo wil de ene klant in een oogopslag de bezorgopties zien, en geeft de ander meer om reviews. " Een vrouw van 23 die make-up koopt vraagt om een andere beleving dan iemand die een tv wil kopen. Al dit soort data wordt meegenomen in onze AI Checkout en zo zorgen wij dat de shopper een optimale gebruikservaring krijgt en de webshop meer conversie, " zo legt Snijders uit.

Tech-bedrijf AdUp speelt daar slim op in en maakt vanaf nu het afrekenen bij een webshop een stukje makkelijker met hun AI Checkout. AdUp-oprichter Maikel Snijders: " Door het afrekenproces sneller en persoonlijker te maken, krijgt de bezoeker op het juiste moment de juiste informatie te zien en kunnen online retailers een optimale customer journey bieden. We combineren lokale betaalmethoden met personalisatie, Fast Checkouts en AI, waardoor onze checkout eigenlijk altijd eenvoudiger, persoonlijker én sneller is. En dus meer omzet oplevert. "

De wereld van de online kassa’s verandert in rap tempo. Maar liefst 70% van de gevulde (online) winkelwagentjes wordt verlaten na het zien van omslachtige en tijdrovende betaalstappen, zo blijkt uit onderzoek van het Baymard Institute naar E-Commerce Checkouts in Amerika en Europa. Dat is een wereldwijd verlies van 11,6 biljoen dollar. Dat bedrag is enorm, maar het zorgt vooral voor de nodige frustraties bij zowel koper als winkelier. Zowel de mensen die iets online willen kopen als de online retailers hebben behoefte aan een soepelere checkout.

Geen eindeloze invulformulieren of betaalstappen, maar je online bestelling gewoon in één klik afrekenen: dankzij de services van de Nederlandse scale-up AdUp verloopt het betaalproces voor klanten sneller, soepeler, persoonlijker én gebruiksvriendelijker. Met als resultaat? Tot 30 procent omzetverhoging voor online retailers.

Gat in de markt

Snijders begon zijn ondernemersmissie begin 2019. Na een studie communicatie aan de Hogeschool Arnhem, werkte hij bij verschillende Amsterdamse bureaus als social media-strateeg en growth hacker. Hij zette zich in voor menig webshop en zag een gat in de markt.

“50 tot 70 procent van de consumenten haakt binnen een betaalproces af. Niet zo gek; het kost ze te veel tijd of is omslachtig. En de checkout is voor iedereen hetzelfde. Ook als ik zelf iets kocht, merkte ik dat ik veel informatie moest invullen en meerdere stappen moest doorlopen voordat ik uiteindelijk een bestelling geplaatst had. Toen ben ik een plan gaan maken om het afrekenen gemakkelijker te maken.” Niet veel later was AdUp geboren en al snel groeide de interesse vanuit de markt.

Inmiddels werkt het bedrijf samen met onder andere Buckaroo, Pay, XXL Nutrition en ConvertCreator en is het uitgegroeid van een start-up naar een scale-up. AdUp biedt hun software via Payment Service Providers en platformen aan, en direct bij grote e-commerce-webshops. “Met onze software heb je zelfs niet eens meer een webshop nodig. Het is namelijk een zogenoemde 'headless' checkout, die ook los op marketinguitingen kan worden ingezet. We hebben diverse cases waarbij AdUp gemiddeld genomen 30 procent extra conversie opleverde."