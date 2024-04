​GMT+Maan: De maan krijgt zijn eigen tijdzone

Het lijkt een verlate 1 april-grap, maar het is toch zo: de maan krijgt zijn eigen tijdzone. NASA heeft van het Witte Huis de opdracht gekregen om die te gaan bedenken. De deadline? Eind 2026. Wanneer de langverwachte Artemis III-missie waarbij de eerste astronauten weer voet aan de maan zetten plaatsvindt, dat is ongeveer wanneer de Coordinated Lunar Time ingaat. De maan krijgt zijn eigen tijdzone en die wordt eind 2026 ingevoerd, stelt Reuters. Het is niet gewoon even een lik aan de vinger en in de lucht steken: daar gaan heel wat ingewikkelde berekeningen aan vooraf.

#PicOfTheDay: VS wil tijdzone op de maan invoeren voor veilig en nauwkeurig ruimteverkeer. pic.twitter.com/xuk0q7fRkP — Art Digitimm (@ArtDigitimm) April 5, 2024

Coordinated Lunar Time Dat komt omdat de maan zich heel anders beweegt dan de aarde. De zwaartekracht is nogal anders, de temperaturen zijn anders en al met al betekent dit (samen met nog meer factoren) dat de tijd ook anders loopt. De klok van de maan raakt onderaan de streep elke aardse dag 58,7 microseconden kwijt, waardoor dat toch scheef gaat lopen met de aarde. Om na het bepalen van die tijdzone ook nog te controleren of het klopt, zodat alle astronauten daar bij een bezoek hun klokje op gelijk kunnen zetten, wordt er ook nog een atoomklok op de maan gezet om de tijd bij te houden. Het leuke is dat dit terug te voeren is op de relativiteitstheorie van Einstein: hij geeft met die theorie aan dat de tijd verandert op basis van snelheid en zwaartekracht. De zwaartekracht op de maan is veel minder hevig dan op aarde, naast dat we op aarde ook nog eens anders bewegen, waardoor tijd op de maan sneller gaat dan bij ons. Een tijdzone voor de maan is dus wel handig, mede voor communicatie.

Uit de serie belangrijke zaken: Wat voor tijdzone geldt er op de maan? In Amerika was het 20 juli 1969 toen Neil Amstrong voet op de maan zette. Maar bij ons was het al 21 juli. Volgens de BBC geldt op de maan en in de rest van het heelal de Greenwich tijd, maar ja, Engelsen hè. — Martin van Neck (@martinvanneck) July 20, 2020

Tijdzone voor de maan Natuurlijk heeft dit eigenlijk weinig met de maan te maken, zeker de timing ervan. Het heeft alles te maken met de hitte onder de voeten van de Amerikanen. Die zien de maan wederom als een object waar we om moeten racen. Het voelt de hete adem van China, India, Rusland en Japan in de nek en wil graag bepalend zijn. En als vadertje tijd zou je natuurlijk wel heel bepalend kunnen zijn, al is het uiteraard ook een kwestie van wetenschap. In ieder geval komt dit niet voor niets vanuit de politiek en niet vanuit NASA zelf. 31 december 2026, dan krijgt de maan zijn tijdzone. Het is overigens niet alleen Amerika dat dat bepaalt: daarvoor moet het met de entiteiten die de Artemis Accords hebben ondertekend om tafel. Dit zijn 37 landen, dus daar heeft het nog even de tijd voor nodig. Interessant detail: China en Rusland zijn geen deel van die groep. We zijn ook benieuwd of er straks dan ook een tijdzone van Mars komt, al is het momenteel niet zo eenvoudig om daar een atoomklok te plaatsen: aan de andere kant, daar zijn voorlopig toch geen astronauten die hun horloge gelijk willen zetten.