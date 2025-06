Geen AI: de grootste digitale camera ooit kiekt de ruimte

Hij is zo groot als een auto en gaat de boeken in als de grootste digitale camera ooit: de Legacy Survey of Space and Time. Een bijzonder veelomvattende naam, maar wat betekent het nou eigenlijk? In ieder geval dat er fenomenale beelden worden geschoten, maar ook dat de lucht 10 jaar lang wordt geobserveerd om te kijken wat er verandert.

Grootste digitale camera ooit

De camera is te vinden in het Vera C. Rubin Observatory en dat is een eer: Rubin heeft grote hoeveelheden onzichtbaar materiaal gevonden in de vorm van donkere materie, waardoor de locatie naar haar is vernoemd. De LSST-camera schiet tien jaar lang foto’s en video’s van de lucht en daarop kunnen wetenschappers (en computers) vervolgens hun analyses doen. De optische camera met groot diafragma en een breed gezichtsveld van 3,2 gigapixel kan licht zien van bijna ultraviolet tot bijna infrarood golflengten en bestaat uit 189 CCD-sensoren (charge coupled device).