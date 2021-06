​Firefox krijgt een redesign met meer mobiele tabbladen

Het redesign is al live, dus je kunt het nu al zelf gebruiken. Het fijne aan de nieuwe tabbladen is dat je sneller verschillende tabbladen herkent. Ook als grote hoeveelheden tabbladen open hebt staan, dan kun je ze beter van elkaar onderscheiden. Het lijkt er namelijk ook op dat het icoon dat bij het tabblad hoort wat groter is, zeker vergeleken met de tekst erachter.

De tabbladen zijn ook wat groter geworden. Niet zozeer de tekst, maar wel het gebied eromheen. Hierdoor krijgt alles wat meer ‘lucht’ en ziet Firefox er aanzienlijk moderner uit. Ze zijn dus niet meer in de browser gemetseld, maar ze zweven er iets boven. Het idee is dat je dan makkelijker een tabblad even vastgrijpt en ergens anders naartoe sleept.

Hoewel veel mensen het prima vinden om een hele batterij aan tabbladen open te hebben in hun browser, zijn er ook zij die graag in twee vensters werken zodat de sites onder de tabbladen allebei zichtbaar zijn. Firefox begrijpt dat en komt in zijn redesign met tabs die als het ware zweven.

Mozilla

Mozilla schrijft op zijn blog: “We hebben een missie om je tijd te besparen. Of dat nu is door pagina's sneller te laten laden, minder geheugen te gebruiken of door het dagelijkse gebruik van de browser te stroomlijnen. Een goed ontwerp is onzichtbaar. Dus als dingen gewoon werken, denk je er niet echt over na. Maar er is veel nagedacht over de flow. Onze gebruikers die de nieuwe Firefox hebben geprobeerd, zeggen: "Ik was me helemaal niet bewust van het feit dat ik een nieuwe webbrowser gebruikte." En dat is precies waar we voor gingen.

Mozilla doelt dan op het gebruiksgemak voor Firefox. Volgens het bedrijf heeft meer dan 50% van de mensen 4 of meer tabbladen openstaan. “We hebben deze tabbladen opnieuw ontworpen zodat ze netjes zweven en we hebben de visuele indicatoren toegevoegd, zoals het blokkeren van automatisch afgespeelde video's totdat je klaar bent om dat tabblad te bezoeken. We hebben het tabblad losgekoppeld van de browser om je uit te nodigen om tabbladen te verplaatsen, opnieuw te rangschikken en uit te trekken naar een nieuw venster om aan je flow te voldoen en ze te ordenen zodat je ze gemakkelijker kan vinden.”