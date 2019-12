Finland maakt AI-cursus wereldwijd gratis beschikbaar

Vorig jaar lanceerde Finland een online cursus in artificial intelligence om de inwoners van Finland hierover te informeren en een goede basiskennis te geven. Nu heeft Finland een bijzonder kerstcadeau; iedereen op de wereld kan de cursus nu gratis volgen.

Niet alleen voor de elite

De cursus ‘Elements of AI’ is ontwikkeld door Reaktor en de Universiteit van Helsinki. Volgens de Finse overheid was de cursus eigenlijk ontworpen om inwoners van Finland een voorsprong te geven op het gebied van artificial intelligence, maar stellen ze de cursus nu beschikbaar voor iedereen, omdat ‘AI niet in de handen moet liggen van een selecte elite die kennis heeft van coderen.’ Het is daarnaast ook een afscheidscadeautje van de Finse regering, die per 1 januari het voorzitterschap van de Europese Unie doorgeeft aan Kroatië.

Hoewel dit niet de eerste online cursus is voor mensen die geïnteresseerd zijn in artificial intelligence, is de cursus van Finland zeer gebruiksvriendelijk met logische en simpele uitleg, waarbij je tussentijdse toetsen hebt voor ieder onderdeel. In tegenstelling tot veel anderen gaat de cursus ook verder dan alleen de technische aspecten en worden ook ethische en filosofische onderwerpen behandeld.