Nederlanders veel later met pensioen dan gemiddelde Europeaan

Nederlanders moeten steeds langer werken. De AOW-leeftijd stijgt stapsgewijs en zal vanaf 2025 afhankelijk zijn van de levensverwachting. Het is dan best vervelend om erachter te komen dat Nederlanders gemiddeld langer werken dan de meeste Europeanen. Uit statistieken van Eurostat blijkt namelijk dat een Nederlander die in 2018 15 jaar was, gemiddeld 40,6 jaar zal werken voordat hij of zij met pensioen kan. Dit terwijl het gemiddelde in de Europese Unie 36,2 jaar is.

Verschil van 11 jaar

In de Europese Unie werken alleen de Zweden langer dan ons, zij werken 41,9 jaar voordat ze met pensioen kunnen. Landen die ver onder het gemiddelde vallen zijn Italië (31,8 jaar), Kroatië (32,4 jaar) en Griekenland (32,9 jaar). In Turkije werken mensen gemiddeld 29,4 jaar voordat ze van hun pensioen kunnen genieten. Dit is een verschil van maar liefst 11,2 jaar met Nederland.

Kampioen parttime werken



Veel Nederlanders willen minder werken en een betere werk-privé balans hebben. Vorige week maakte vakbond CNV bekend een 30-urige werkweek te willen. Volgens CNV zou een kortere werkweek stress, ziekteverzuim en burn-outs tegengaan. Werkgevers waren kritisch, omdat ze dan minder personeel beschikbaar hebben op een krappe arbeidsmarkt.

In Nederland werk je fulltime als je 35 uur of meer werkt per week, maar gemiddeld werken Nederlanders 31 uur per week. Dit komt omdat bijna de helft van werkende Nederlanders parttime werkt. Dit is dan meteen een groot verschil met de rest van Europa. Uit een eerder onderzoek van Eurostat bleek namelijk dat Nederlanders kampioen zijn in parttime werken. Niet minder dan 47 procent van de werkenden is hier parttime. Als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld Kroatië (waar men 8,2 jaar eerder met pensioen kan), is dit slechts 4 procent. Dus hoewel we meer langer doorwerken dan de rest van Europa, zijn onze werkweken wel korter.