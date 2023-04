ESA wil aarde groene stroom leveren via satellieten in de ruimte

De Europese luchtvaartorganisatie ESA heeft een nieuw, ambitieus plan. Het heet project Solaris en het houdt in dat er stroom vanuit de ruimte aan aarde wordt geleverd middels satellieten. Dit is volledig groene stroom.

ESA Solaris

ESA’s plan is om met Solaris de voorbereidingen te treffen voor een mogelijk besluit in 2025 over een volledig ontwikkelingsprogramma voor zonne-energie uit de ruimte. Op die manier zouden we op een goede manier schone energie uit de ruimte kunnen halen. ESA schrijft: “Door middel van een beperkte initiële investering zullen we in partnerschap met de Europese industrie studies en technologische ontwikkelingen uitvoeren om de technische haalbaarheid te controleren en de voordelen, uitvoeringsmogelijkheden, commerciële mogelijkheden en risico's te beoordelen van zonne-energie uit de ruimte als bijdrage tot het koolstofvrij maken van de energievoorziening op aarde.”

Hierbij belooft Europa om rekening te houden met het milieu, de gezondheid en de veiligheid, naast uiteraard de regelgeving en het ruimtevaartbeleid dat we op aarde hebben. Het doel is uiteindelijk om te zorgen dat Europa voorop loopt in de race naar goede oplossingen voor schone energie, tegen de opwarming van de aarde. Het wil dit niet alleen om zichzelf op de borst te kunnen kloppen, maar ook omdat het ziet dat de kosten voor fossiele energie enorm omhoog geschoten zijn door de oorlog in Oekraïne, wat een nieuwe, groene manier van energie opwekken nog urgenter maakt.