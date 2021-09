​Eindelijk: een donkere modus voor de Google-zoekmachine

In de komende weken komt er een grote verandering naar de zoekmachine van Google. Dat gebeurt niet vaak, zeker niet zo zichtbaar en positief als deze mogelijkheid: je kunt de zoekmachine namelijk binnenkort gebruiken in donkere modus.



Donkere modus op Google

Als je lekker in de Spaanse zon wil werken op een laptop met een glanzend scherm, dan is die donkere modus niet de beste keuze. Verder eigenlijk altijd wel. Wil je weten waarom die donkere modus zo populair is, lees dan ‘Is een donkere modus echt beter?’ Het kost je scherm net even wat minder moeite dan het tonen van wit en het is in veel gevallen veel prettiger voor je ogen.

Wil je kiezen voor de donkere modus, dan moet je als je naar Google gaat naar Settings > Search Settings > Appearance en dan kiezen voor dark. Hij kan ook de modus van je computer volgen, dus als je daarin nog wel eens van licht naar donker gaat en andersom, dan verandert Google automatisch mee. Het kan voorkomen dat je de mogelijkheid nog niet ziet: het is nog in een uitrolfase dus probeer het dan over een paar dagen of weken nog een keer.