​Hoe de donkere modus het adverteerders makkelijker maakt

Als zelfs de app van ING Bank een donkere modus krijgt, dan kunnen we het met zekerheid zeggen: zo’n beetje alle apps ter wereld hebben inmiddels een normale en een donkere variant. Hoewel die niet altijd even lekker werkt (Instagram, we kijken naar jou), is de donkere modus over het algemeen beter voor de batterijduur van je toestel en voor je ogen. Maar wist je dat het ook meer geld in het laatje brengt bij websites en adverteerders? Dit is waarom.



Zoeken naar het sluitkruisje

Adverteerders weten heel goed hoe ze je moeten verleiden. Mensen vinden pop-ups vaak maar vervelend, maar ze werken wel. Niet zozeer omdat mensen heel bewust klikken omdat ze inderdaad op de pagina van die adverteerder willen uitkomen, maar juist omdat ze niet bewust klikken. Vaak gaat het per ongeluk omdat ze denken de pop-up weg te klikken om naar de site te gaan. Soms gaat het expres, maar niet gewenst: omdat mensen niet weten waar het kruisje staat om de pop-up weg te halen van de content waar het wel om gaat.

Het is natuurlijk erg kinderachtig dat adverteerders dit doen, maar net als met phishing werkt het als volgt: als je maar genoeg mensen benadert, dan hapt er vanzelf eentje toe. De donkere modus levert echter ook zijn bijdrage, want het is gebleken dat dingen uitgrijzen in de donkere modus het nog moeilijker maakt voor mensen om een keuze te maken. Instagram maakt daar bijvoorbeeld dankbaar gebruik van.