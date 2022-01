Een filmstudio in space

Space, the final frontier… woorden die ooit een bijna mythische betekenis hadden. Inmiddels is die grens behoorlijk vervaagd. Daarmee bedoel ik dat zo ongeveer iedereen, met een beetje (veel) geld de ruimte in kan. Om nog maar te zwijgen over wat er allemaal aan ‘zooi’ in een baan rond de aarde geschoten wordt. Maar, het kan nog gekker. Een filmproducent, Space Entertainment Enterprise (SEE) heeft het plan opgevat om het ISS (International Space Station) uit te breiden met multifunctionele module, SEE-1, die onder andere dienst kan doen als filmstudio en sporthal.

Ruimtestation met filmstudio

Het productiebedrijf werkt hiervoor samen met Axiom Space, een van de bedrijven die bezig zijn een eigen ruimtestation te bouwen. Het zogenoemde Axiom Station wordt tijdens de bouw aan het ISS gekoppeld. De eerste module daarvoor moet, als alles volgens plan verloopt, al in 2024 de ruimte in geschoten worden. Uiteindelijk moet Axiom Station, in 2028, compleet met de SEE-1 filmstudio cq. sporthal module het ISS ‘loslaten’ en als zelfstandig ruimtestation verder zweven.

De initiatiefnemers van de SEE-1 filmstudio zeggen in een persbericht dat de module straks gebruikt kan gaan worden voor het opnemen van films, het (live) streamen van videocontent, muziek, tv-uitzendingen en sport evenementen. Feitelijk kan iedereen die over genoeg geld beschikt en iets in de ruimte wil doen, daarvoor straks de SEE-1 module afhuren.