EAV2 Cubed een nieuwe standaard voor stedelijke mobiliteit

EAV is gevestigd in Oxfordshire en heeft zichzelf al een aantal jaren bewezen als marktleider door wagenpark-klanten aan te trekken van grote bekende namen tot kleine onafhankelijke bedrijven. Alle EAV-voertuigen zijn ontworpen en gebouwd in het Verenigd Koninkrijk. De klanten van EAV strekken zich uit tot nationale bezorg- en facilitaire bedrijven zoals Amazon , Fed-Ex, DPD, Ryde, Delivery Mates, Veolia, LaundryHeap en de Green Bike Company. Gemeenten, waaronder Islington, Hackney, Dover en Westminster, gebruiken ook EAV-fietsen in hun vloot om hun inzet voor een groenere en gezondere toekomst te ondersteunen.

In Engeland rijden ze links, hebben ze nog steeds dubbeldekkers, zien hun taxi's er uit alsof die al 83 jaar meegaan en op straat lopen de mensen met een paraplu. It's British dus veel, denk je dan zal er de komende jaren in het straatbeeld niet gaan veranderen. Maar dat klopt allemaal al heel lang niet meer. En helemaal als het aan bedrijven als EAV.solutions (afkorting van Electric Assisted Vehicles) ligt.

EAV2 Cubed

Een van hun success nummers is de EAV2 Cubed welke volop in productie is bij EAV en wordt verscheept naar meerdere klanten, zowel in het VK als internationaal, zodat deze opdrachtgevers met namen hun emissiereductiedoelstellingen kunnen halen. Met een capaciteit van 2 kubieke meter en een laadvermogen tot 170 kg is de EAV2 Cubed een van de meest effectieve lichte bedrijfsvoertuigen die op dit moment op de markt verkrijgbaar zijn.



Door emissievrij te zijn, hebben EAV-klanten tot nu toe ook meer dan 150.000 ton CO² kunnen besparen (in vergelijking met een standaard diesel bestelwagen), gewoon door eenvoudig over te stappen op een slim ontworpen en toonaangevende e-Cargo-fiets die met name geschikt is voor last mile bezorgoplossingen.

Dit nieuwe type stedelijke mobiliteit, een inventieve en enigszins voorspelbare vorm van de oude bakfiets is duurzaam, vooral handig en kan voor letterlijk alles ingezet worden. Misschien lijkt hij nog wel wel het meest op een Riksja waarbij de stoelen zijn vervangen door laadruimte. Je vraagt je oprecht af waarom het altijd even duurt voordat dit soort toepassingen breed in de markt wordt uitgezet. En je vraagt je ook af waarom wij dit soort oplossing in ons land nog niet grootschalig zien ingezet worden.



Het concept is dankzij het door EAV ontworpen ECargo chassis uiteindelijk zo vanzelfsprekend en bied onbeperkte mogelijkheden. Eigenlijk kan iedere producent van e-Bikes hier zijn voordeel mee doen. Bedenk nog wat meer innovatieve toepassingen, slimmer energie verbruik, extra accu's en veiligheid. We weten niet hoever de ambities reiken van EAV maar laten ze zich op geen enkele wijze beperkt voelen in mogelijkheden tot expansie. De wereld ligt open en op dit gebied kun je nu nog moeiteloos je positie claimen.