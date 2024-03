NASA: Dit is wat astronauten straks op de maan moeten doen

NASA heeft verschillende instrumenten uitgekozen die meegaan op de reis en die hebben alles te maken met de verschillende taken die moeten worden uitgevoerd. LEAF, LEMS en LDA gaan mee naar de maan: dit is wat het zijn en wat ze precies doen.

NASA is zich de afgelopen tijd bijna volledig aan het focussen op Artemis , de maanmissies die ervoor gaan zorgen dat we veel meer ontdekken over wat wij met de maan kunnen. Maar ook de eerste keer dat een vrouw en een zwart persoon voet zetten op het hemellichaam. Heel bijzonder, maar er moet ook echt gewerkt worden: NASA heeft een hele waslijst gemaakt van taken die de astronauten moeten verrichten.

Lunar Effects on Agricultural Flora is de ‘missie’ waarbij wordt gekeken of er gewassen kunnen worden verbouwd op de maan. Eigenlijk is het de boerenmissie: zijn planten in staat te groeien op deze bijzondere plek en in hoeverre speelt ruimtestraling daarbij een rol? Ook wordt het spannend om te zien wat planten doen wanneer de zwaartekracht weg is. Het is een belangrijke missie, omdat het kunnen verbouwen van planten (zoals we ook zagen in The Martian) ervoor kan zorgen dat de astronauten zichzelf van eten kunnen voorzien. Stiekem heeft dit experiment ook alles te maken met Mars: hoewel de reis daar naartoe echt nog lang duurt, is het kunnen verbouwen van gewassen op die planeet nog belangrijker (dat is namelijk wel 6 tot 9 maanden reizen en daar breng je dus niet even wat proviand naartoe).

LEMS

Het Lunar Environment Monitoring Station heeft geen uitgebreide rol, wel een belangrijke: aardbevingen, of eigenlijk maanbevingen, vaststellen. Omdat Artemis zich meer op de zuidpool van de maan concentreert is het goed om te weten hoe het daar zit met trillingen in de grond. Niet alleen omdat het goed is om te weten voor de veiligheid van de mensen en apparatuur, maar ook om zo te kunnen ontdekken hoe de maan in elkaar zit en hoe deze is ontstaan.

LDA

De Lunar Dielectric Analyzer is er om de directe grond van de maan te meten: die heet ook wel regoliet en is een soort korrelig. Dit apparaat moet ontdekken in hoeverre die korrels elektriciteit kunnen geleiden. Dat helpt weer met ontdekkingen over ijs en dat op zijn beurt is belangrijk omdat waterijs kan worden gebruikt als zowel drinkwater als brandstof. Dat zou namelijk een heleboel vracht schelen.