Dit is Dyson’s vijfjarige investeringsplan van £ 2,75 miljard in zelflerende machines

Door deze technologie kunnen Dyson-machines het onzichtbare zichtbaar maken. Dyson-luchtreinigers detecteren en vangen bijvoorbeeld vervuiling op, informeren eigenaren over de luchtkwaliteit in hun huis en informeren toekomstige productontwikkeling. De nieuwste Dyson Gen5detect-stofzuiger telt en rangschikt microscopisch kleine deeltjes en geeft de gebruiker een nauwkeurige beoordeling, en geeft ook gebieden met stof en vuil op de vloer aan - een enorme sprong voorwaarts ten opzichte van de meer mechanische Dyson-producten van 10 jaar geleden.

Dyson-machines worden steeds slimmer en gebruiken een groot aantal sensoren, elektronica, besturingssystemen en lagen softwarecode. Dit is mogelijk dankzij een vertienvoudiging van het aantal softwareontwikkelaars sinds 2012, en Dyson blijft zich inzetten voor de groei van dit team over de hele wereld.

Dyson ingenieurs werken aan een nieuwe generatie intelligente, zelflerende machines, terwijl het bedrijf het software team uitbreidt, onthult Jake Dyson, hoofdingenieur bij Dyson, in een nieuwe Dyson YouTube-video. Dyson zit midden in de uitvoering van het investeringsplan van £ 2,75 miljard. Jake onthult hoe de vooruitgang in software het leven van klanten gemakkelijker zal maken - door problemen op te lossen voordat de eigenaren van Dyson-machines zich zelfs maar bewust zijn van een probleem.

Neem de Dyson 360 Heurist robotstofzuiger, waarbij de consument niet meer zelf hoeft te stofzuigen in huis, maar waar de robot dat doet. Of de onlangs gelanceerde MyDyson-app die verbonden productvoordelen en gepersonaliseerde tutorials binnen handbereik brengt van Dyson-bezitters. Dyson breidt zijn capaciteiten uit met datawetenschap, die de kern vormen van Dyson's educatie op het gebied van zuivering en luchtwetenschap.

Software ging vroeger over het besturen van individuele componenten, maar nu is het van cruciaal belang voor elke functie van Dyson-technologie. Geïntegreerde software, app- en cloudontwikkeling en ingebouwde softwarelagen, zoals algoritmen, machine learning en kunstmatige intelligentie, op Dyson-producten stellen hen in staat geavanceerde dingen te doen die verder gaan dan mechanica, een kerngebied waarop het bedrijf zich de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld. Alles wat je kon doen met de eerste stofzuiger van Dyson, was de motor aanzetten. Nu vertellen Dyson-stofzuigers je over de levensduur van je batterij en passen ze hun energieverbruik aan op basis van je vloertype, dankzij een groot aantal ingebouwde sensoren, elektronische hardware en software.

In het afgelopen decennium heeft Dyson het software- en connectiviteitsteam uitgebreid tot meer dan 10 keer de oorspronkelijke omvang in het VK, Singapore, Maleisië, de Filippijnen, China en Polen. Deze groei in expertise weerspiegelt de focus van Dyson op het verbeteren van de intelligentie en het "brein" van Dyson-machines. Dit werk gaat verder dan software; Dyson's datawetenschappers, robotica-, elektronicahardware- en machine learning-ingenieurs werken naast software samen en vormen een aanzienlijk en groeiend deel van het totale technische team van het bedrijf - 45% van de jonge ingenieurs bij Dyson werken in op software gebaseerde teams.

CASE STUDY: Educatie over jouw blootstelling aan vervuiling

Zes jaar geleden bracht Dyson zijn eerste verbonden luchtzuiverende ventilator op de markt, waardoor de consument voor het eerst de realtime luchtkwaliteit in huis kan volgen, op het scherm en in de app. Deze machines hebben sindsdien gegevens verzameld over de vervuiling binnenshuis van over de hele wereld, waardoor een nieuwe generatie machines wordt aangestuurd en inzicht wordt verkregen in de luchtkwaliteit in huis. De ingenieurs van Dyson gebruiken deze gegevens, geregistreerd door meer dan 4 miljoen slimme Dyson-luchtreinigers, om de luchtkwaliteit binnenshuis wereldwijd in kaart te brengen. Een live track van aangesloten machines betekent dat Dyson vervuilingsgebeurtenissen kan zien plaatsvinden en dat de luchtreinigers informatie kunnen geven over persoonlijke blootstelling. De Dyson ingenieurs zijn van mening dat zij de eerste en enige ter wereld zijn die mensen kunnen waarschuwen voor vervuiling in hun omgeving, zoals bosbranden of zandstormen, op basis van luchtkwaliteitsgegevens van Dyson-luchtreinigers. Elke dag worden er 200 miljoen luchtkwaliteitssignalen van de luchtreinigers naar Dyson ingenieurs gestuurd, ter informatie voor toekomstig onderzoek en voorlichting over persoonlijke blootstelling.

De nog te lanceren Dyson Zone zal deze technologie gebruiken om onderweg de lucht in jouw persoonlijke ruimte te bewaken en te zuiveren. De Dyson Zone is verbonden en de MyDyson-app biedt real-time gegevens over luchtkwaliteit en geluidsoverlast, en wekelijkse rapporten over vervuilingstrends, waardoor mensen worden geïnformeerd en in staat worden gesteld om actie te ondernemen en de blootstelling aan vervuiling te verminderen.

Naast productontwikkeling werkt Dyson samen met onderzoeksinstellingen en academische instellingen om wereldwijd inzicht in luchtkwaliteit te bevorderen. In 2019 ontwikkelden de ingenieurs van Dyson de connected Dyson Air Quality-rugzak voor het Breathe London Wearables-project. 250 schoolkinderen droegen de rugzak uitgerust met deeltjes- en gassensoren, GPS en een batterij om hun blootstelling aan vervuiling te monitoren op hun reis van en naar school, door de straten van Londen – 31% van de deelnemende kinderen veranderde hun reis naar school om blootstelling aan vervuiling. De slimme rugzakken worden momenteel gebruikt in landen ten zuiden van de Sahara, Ghana, Malawi, Nigeria, Zuid-Afrika, Tanzania, Oeganda en Zimbabwe, als onderdeel van het CAPPA-project, geleid door Queen Mary University London, om inzicht te krijgen in de astmacijfers onder Afrikaanse kinderen.

Toekomstplannen

Dyson is bezig met de implementatie van zijn vijfjarige investeringsplan van £ 2,75 miljard in nieuwe technologieën, waarmee het zijn productportfolio tegen 2025 zal verdubbelen. Elektronische hardware, software en connectiviteit spelen hier een centrale rol, aangezien Dyson toenemende intelligentie in zijn machines, de MyDyson-app en ervaring van de eigenaar integreert, aangezien het naar de lange termijn kijkt om zelfverbeterende producten te creëren.