Deze hypermoderne tank stelt je hele beeld van de legertank bij

Zeg je tank, dan denk je al gauw aan een gigantisch, groen geschilderd gevaarte met rupsbanden. Een ding dat brandstof slurpt en er onder andere voor zorgt dat een legermacht er een stuk indrukwekkender uitziet. Dit beeld zal je gedeeltelijk vergeten als je ziet hoe een moderne tank uit 2024 eruitziet. Hyundai produceert een tank op waterstof, die waarschijnlijk door het Zuid-Koreaanse leger zal worden ingelijfd.

Hyundai Rotem-tank

Het gaat om de Hyundai Rotem K3 en hij ziet eruit alsof hij uit een futuristische shooter is komen rollen. Het is dan ook een soort prototype, zoals we dat ook kennen van auto’s. Het bedrijf Rotem, dat dus onder Hyundai valt, laat hiermee zien hoe de gevechtstanks van de toekomst eruitzien. Dat er tanks komen op waterstof lijkt onvermijdelijk. De K3 van de Republic of Korea is zo’n waterstoftank, maar die wordt waarschijnlijk wel pas in 2040 in productie genomen. De huidige K-tanks rijden nog op diesel.

In eerste instantie zijn de tanks ook niet volledig waterstof: ze zijn hybrides die het dus mixen: diesel en waterstof. Niet letterlijk natuurlijk, maar ze hebben in ieder geval hetzelfde systeem als een hybride auto. De tank van de toekomst is niet alleen modern qua brandstof. Het maakt ook gebruik van nieuwe technologie en andere aanvalstuigen, omdat de omstandigheden op het strijdveld naarmate de tijd verstrijkt ook veranderen.

Wapens

Denk aan ‘slave drones’ die gemaakt zijn om de slechteriken aan te vallen op autonome wijze, maar ook zal de tank zelf autonoom moeten kunnen rijden en is er een nieuwe 130 millimeter hoofdgun toegevoegd. Het afvuren werkt met een AI-controlesysteem en kogels komen maar liefst 5 kilometer ver. Vind je dat niet ver genoeg, dan kun je ook nog aan de slag met de raketten op het apparaat, ATGM’s die 8 kilometer ver kunnen komen.