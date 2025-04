Deze handige bankjes willen we ook in Nederland

Iedereen kent het wel: je telefoon is op en je bent naarstig op zoek naar een stopcontact. Is er ook daglicht, dan zouden deze bankjes die we spotten in Split een heel goed idee zijn. Ook in Nederland.

Zonnepaneel-bankjes

Het is niet voor niets dat we ook in het soms zo koude en soms zonloos lijkende Nederland volop zonnepanelen gebruiken en zelfs wijn verbouwen. We hebben stiekem erg veel zon. Vandaar dat we deze in Split gespotte bankjes een geweldige uitkomst vinden. Ze zijn van een ander initiatief ook in Nederland te vinden, zoals de Solar Bench in Houten, maar die maakt gebruik van USB-aansluitingen en die zijn net even iets minder hufterproof dan deze varianten uit Split.

Het bankje zelf is een zonnepaneel en daar kun je op zitten. Aan de zijkant is er vervolgens een Qi-oplaadpunt waarop je gadgets kunt leggen die draadloos kunnen opladen, zoals recente iPhones en veel typen oordopjes. Handig om even uit te rusten op een bankje en tegelijkertijd je laadstress op te lossen. We zouden graag meer van dit soort straatmeubilair zien, hartstikke stressverlagend.