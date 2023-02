Delftse vinding kan levensduur accu’s verlengen

Een team van de TU/Delft heeft een technologie ontwikkeld waarmee het uithoudingsvermogen van lithium accu’s mogelijk verdubbeld kan worden. Let wel: dit wil niet zeggen dat de accu meer capaciteit levert. De technologie zorgt ervoor dat de totale levensduur van lithium-ion accu’s verlengd wordt. Ofwel, dat je iPhone of Samsung Galaxy accu niet al na een paar honderd oplaadcycli zoveel van zijn maximum vermogen kwijt is dat je die beter al kunt vervangen.

Zout als beschermlaag voor slijtage

De technologie maakt gebruik van bepaalde zouten die worden toegevoegd aan de elektrolyten in de accu’s. Die zorgen er, eenvoudig gezegd, voor dat de energie van de accu beter en meer gecontroleerd kan worden bewaard en afgegeven. Lithium-ion accu’s – en eigenlijk alle accu’s – slijten met name tijdens het ontladen en opladen. Het chemische proces dat daarvoor nodig is, genereert warmte waardoor de materialen in de accu slijten.

Door het toevoegen van bepaalde zouten kan dat slijtageproces, zo stellen de Delftse wetenschappers, vertraagd worden. Over het onderzoek en de uitvinding is onlangs gepubliceerd in Nature. De technologie is in de praktijk nog niet getest. Dat zal de komende periode veranderen, met dank aan de Nederlandse ontwikkelaar van accu’s LeydenJar.