De Nijmeegse Vierdaagse start met een digitale vluchtstrook

Helaas start de Nijmeegse Vierdaagse morgen met een dag met regen en bewolking, maar de dagen erna lijkt het zonnig en warm te worden. Misschien voor sommigen iets te warm, in combinatie met al die beweging. Goed dus om veel ruimte te bieden aan hulpdiensten en dat vindt plaats met een digitale vluchtstrook.

Digitale vluchtstrook

De digitale vluchtstrook is in het leven geroepen door Vodafone en het idee is dat de hulpdiensten zoals ambulances en de politie beter met elkaar kunnen communiceren dankzij een nieuw platform van Vodafone (via Emerce). Het is eigenlijk bizar om te bedenken, maar de politie heeft zijn C2000-systeem, de ambulances ook, maar de organisatoren van de vierdaagse hebben portofoons die niet met het C2000-systeem verbonden zijn.

Dat moet veranderen nu een apparaat van Spinnov door Vodafone wordt ingezet om bij nood in één keer een GPS-locatie en info over de massa aan mensen in het gebied wordt gestuurd naar de politie over het 4G-netwerk van Vodafone. Zelfs als het netwerk overbelast is, wat niet gek is met zoveel mensen tegelijk op één plek, dan kunnen hulpdiensten elkaar blijven bereiken bij noodsituaties om zo mensen te kunnen helpen. Heel fijn, juist wanneer hun eigen smartphones het niet goed doen, of met flinke vertraging. De meldingen komen binnen bij de centrale meldkamer van de politie in Apeldoorn en daar wordt bepaald welke hulpdiensten waarheen moeten gaan.

Nijmeegse Vierdaagse

Er doen meer dan 45.000 mensen mee met de Vierdaagse qua wandelen, maar door de Vierdaagse-feesten is het nog veel drukker in de stad Nijmegen. Gemiddeld 32 procent van de wandelaars wandelt voor het eerst mee, waarvan gemiddeld 87 procent het einde ook daadwerkelijk haalt. Ondertussen zorgt het Rode Kruis dat het gemiddeld 13.000 bladen doorprikt en gebruikt het 26 kilometer medische tape om al die voeten van een extra laagje te voorzien. Dit jaar zal het niet gebeuren, maar in 2022 ging de vierdaagse op 19 juli niet door omdat het maar liefst 38 graden was.

Er lopen ook altijd veel militairen mee, die bovendien met een rugzak met extra kilo’s moeten lopen. In 2022 deden er 42.175 mensen en waren daarvan 6400 militairen. Er liepen verder in dat jaar in het algemeen 69 verschillende nationaliteiten mee. Ook bizar: er zijn honderden mensen tussen de 11 en 15 jaar die meelopen. En een handjevol 86- tot 90-jarigen. 22 mensen deed in 2022 mee in een rolstoel: pittig! Morgen gaat het wandelevenement van start en het feest is vrijdag afgelopen.