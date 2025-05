Dag van de Beroerte: zo helpt technologie het herkennen

Technologie kan helpen

Slimme horloges kunnen zoals de Apple Watch kan zien wanneer er sprake is van atriumfibrillaties en dat is een belangrijke risicofactor voor beroertes, dus ook dit soort gadgets kunnen heel belangrijk zijn in het vaststellen of iemand meer kans heeft op een beroerte. Dankzij patiëntgegevens kan AI voorspellen of iemand een risicogeval is. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar bloeddruk, hartritme en levensstijl.

Verder helpt technologie ook door videobellen mogelijk te maken waardoor artsen sneller kunnen overleggen. Ook is het mogelijk om een mechanische trombectomie uit te voeren, waarbij beeldgeleiding door de vooruitgang in technologie veel beter is geworden. En dan zijn er natuurlijk dingen zoals Neuralink, waarmee via hersengolven toch nog kan worden gegamet en computers kunnen worden aangestuurd. Dat is iets dat mensen met verlamming na een beroerte enorm kan helpen om beter te functioneren.

Er is dus veel technologische hulp, maar uiteindelijk kun je het natuurlijk maar beter voorkomen dan genezen. Helaas is het antwoord op ‘hoe voorkom je een beroerte?’ een beetje vanilla: gezond leven. Veel sporten, veel groenten en fruit eten, zorgen dat je geen overgewicht hebt en niet roken, dat helpt al enorm. Maar ook erfelijkheid speelt mee: je kunt het dan ook zeker niet altijd voorkomen, maar je kunt wel je best doen om te zorgen dat het je minder snel overkomt.