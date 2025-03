Dag tegen Discriminatie: discriminatiezaken in de techwereld

Amazon

Het bekendste voorbeeld van discriminatie in de techwereld komt van Amazon. Dat heeft vele jaren geleden, in 2018, een recruitmenttool gebruikt die met AI alvast door de CV’s heen kon gaan. Dat deed hij vlijtig, tot er op den duur werd opgemerkt dat hij alleen nog maar mannen doorliet. Het zelflerende systeem merkte op dat mannen vaker voorkwamen in de tech en dat het daardoor dus beter alleen mannen kon doorlaten. Oeps. Het systeem is uitgeschakeld en nooit meer gebruikt.

Microsoft

Microsoft heeft vorig jaar nog een flink bedrag betaald nadat medewerkers die beschermd afwezig waren, bijvoorbeeld met ouderschapsverlof of omdat ze een lichamelijke beperking hadden, te maken kregen met discriminatie vanuit hun werkgever. Er werd maar liefst 14,4 miljoen dollar betaald en dat is om veel medewerkers te betalen: in ieder geval 1.500 dollar per persoon, maar afhankelijk van onder andere salaris en duur van het werk meer.