Contactloos en pasloos betalen heeft de toekomst

Betaal jij steeds vaker contactloos of pasloos? Dan ben je niet de enige. Steeds vaker rekenen we aan de kassa af met onze smartphone of wearable, zo meldt Betaalvereniging Nederland. Of we betalen contactloos met onze pinpas. Het insteken van een pas in de betaalterminal lijkt alweer bijna iets uit het verleden. De invoering van Apple Pay en Google Pay heeft hier een grote rol in gespeeld. Het is nu wel heel gemakkelijk om je bankpasjes hieraan te koppelen en met je telefoon te betalen. Bovendien hoef je dan geen portemonnee of losse pasjes meer mee te nemen en dat is eigenlijk wel heel handig.

Daarnaast zijn 'passieve wearables' in opkomst, denk aan sieraden en accessoires met een betaalchip zoals een ring of armband. De opkomst hiervan is trouwens niet nieuw, het contactloos en pasloos betalen doen we de laatste jaren steeds vaker.